Un segmento in crescita: l’esempio di Starty per la gestione in cloud

24 maggio 2024. Il settore dei prodotti e dei servizi in cloud per la gestione delle attività aziendali è in rapida espansione, grazie alla presenza sul mercato di un numero crescente di fornitori specializzati. Tra le aziende emergenti figura StartyErp, una giovane realtà italiana che offre un portfolio di prodotti e soluzioni in cloud in grado di intercettare le esigenze di diverse tipologie di imprese. Nello specifico, Starty è in grado di fornire sia software gestionali in cloud sia una piattaforma dotata di numerose funzionalità volte ad agevolare la gestione complessiva dell'operatività aziendale. Grazie ad una spiccata versatilità, il gestionale è in grado di adattarsi alla fisionomia di qualsiasi realtà aziendale; l'efficacia di questa soluzione è valorizzata anche dai ridotti tempi di implementazione e dalla capacità di generare autonomamente la maggior parte delle operazioni contabili necessarie ad una corretta gestione delle risorse economico finanziarie. In termini strettamente tecnici, Starty è un software gestionale full cloud di Enterprise Resource Planning (ERP) di nuova generazione, abbinato ad un sistema centralizzato che permette di gestire i dati riguardanti ogni singolo aspetto dell'impresa, dal CRM (Customer Relationship Management) alle vendite tramite marketplace, passando per le attività di pricing e organizzazione del magazzino. Le aziende moderne, a prescindere dalle dimensioni o dal settore in cui operano, hanno esigenze gestionali complesse alle quali far fronte; da questo punto di vista, la crescente diffusione delle soluzioni in cloud rappresenta un'opzione sempre più utilizzata dalle imprese, tanto in Italia quanto nel resto d'Europa. L'implementazione di funzionalità quali il cloud storage o il cloud computing rispondono ai bisogni operativi e gestionali di grandi società così come di PMI e start-up, favorendo il processo di transizione verso una dimensione digitale a 360°. Rispetto a soluzioni di vecchia generazione, infatti, garantiscono diversi vantaggi, tanto dal punto di vista economico quanto sotto l'aspetto strettamente pratico. In sintesi, le informazioni vengono incamerate (storage), gestite e utilizzate direttamente online, tramite risorse digitali e immateriali (solitamente fornite da soggetti terzi), anziché affidarsi ai più tradizionali hardware. Secondo i dati elaborati da Eurostat (aggiornati allo scorso marzo) sull'utilizzo delle ITC e sull'e-commerce, nel 2023 oltre il 45% delle aziende che operano all'interno dell'Unione Europea ha acquistato servizi di cloud computing; il dato rappresenta un incremento del 4,2% rispetto al 2021. Le percentuali maggiori si hanno nei paesi scandinavi, con in testa la Finlandia (78,3%), seguita dalla Svezia (71,6%); al terzo posto si colloca la Danimarca (69,5%), poco sopra Malta (66,75%). Di contro, si registra un utilizzo piuttosto limitato in alcuni paesi dell'Europa Orientale, soprattutto Bulgaria (17,5%) e Romania (18,4%). L'Italia si colloca, a livello europeo, al sesto posto per numero di imprese che hanno acquistato servizi in cloud nel 2023, preceduta di poco dall'Irlanda, grazie ad un leggero incremento rispetto al 2021. L'indagine Eurostat mette inoltre in evidenza come, nel 2023, le aziende europee abbiamo investito le proprie risorse soprattutto nell'acquisto di servizi quali la posta elettronica (82,7%), archiviazione file (68,0%) e software per ufficio (66,3%). Altri prodotti particolarmente gettonati sono stati i software per la sicurezza, gli applicativi per la contabilità e servizi di hosting aziendale. In virtù di un trend che sembra destinato a consolidarsi già a breve termine, non stupisce come le previsioni di mercato per il prossimo futuro siano generalmente positive; secondo le stime degli esperti, l'Infrastructure-as-a-service (IaaS) farà registrare un incremento di spesa del 26,6% mentre il Platform-as-a-service (PaaS) crescerà del 21,5%.