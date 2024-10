Una corretta idratazione è il segreto per muscoli tonici e performanti

(Adnkronos) – Il Professore Alessandro Zanasi, esperto dell’osservatorio Sanpellegrino e membro della International Stockholm Water Foundation, spiega come la giusta idratazione sia fondamentale per preservare la tonicità e la flessibilità del sistema muscolare. Milano, 23 ottobre 2024 – L’idratazione quotidiana è un elemento essenziale per il benessere complessivo del nostro organismo, e non è da sottovalutare anche quando si parla di salute muscolare. Molti studi scientifici mettono infatti in luce come un apporto idrico adeguato sia il segreto per mantenere i muscoli tonici, elastici e in perfetta funzionalità.

I muscoli sono composti dal 75% circa di acqua e, per svolgere al meglio le loro funzioni, dipendono strettamente da una buona idratazione. L’acqua agisce infatti come lubrificante per i tessuti muscolari, permettendo una contrazione ottimale e prevenendone

la rigidità e i crampi. Una muscolatura ben idratata è più reattiva e mantiene una buona t

onicità, anche durante l’esercizio fisico intenso.

Un apporto idrico insufficiente, al contrario, può portare a un indurimento delle fibre muscolari, riducendo la flessibilità. Bere adeguatamente contribuisce quindi a mantenere i muscoli morbidi ed elastici, riducendo anche il rischio di infortuni e affaticamento muscolare. Inoltre, durante l’attività fisica, l

’acqua aiuta ad eliminare i prodotti di scarto metabolico, come l’acido lattico, responsabile della sensazione di affaticamento e dei dolori muscolari. Un buon equilibrio idrico accelera quindi la rigenerazione muscolare post-esercizio.

“Idratarsi correttamente non significa solo bere quando si ha sete, ma fare della corretta assunzione di acqua una vera e propria routine quotidiana. I muscoli ben idratati sono più forti, più elastici e si recuperano più velocemente dopo uno sforzo, garantendo una migliore performance fisica e un minore rischio di infortuni. – afferma il Professore Alessandro Zanasi, esperto dell’Osservatorio Sanpellegrino e membro della International Stockholm Water Foundation. – È opportuno quindi consumare almeno 8 bicchieri d’acqua al giorno, adattando il fabbisogno a fattori come età, attività fisica e condizioni climatiche.”

Fonti

Fluid type influences acute hydration and muscle performance recovery in human subjects; Preston R Harris, Douglas A Keen, Eleni Constantopoulos, Savanna N Weninger, Eric Hines, Matthew P Koppinger, Zain I Khalpey, John P Konhilas; 2015 BIA-assessed cellular hydration and muscle performance in youth, adults, and older adults; Megan Hetherington-Rauth, Fátima Baptista, Luís B Sardinha; 2019

SANPELLEGRINO

Sanpellegrino è l’azienda di riferimento nel campo delle bevande non alcoliche in Italia, con acque minerali, aperitivi analcolici, bibite e tè freddi. I suoi prodotti, sintesi di benessere, salute ed equilibrio, sono presenti in 150 Paesi attraverso filiali e distributori sparsi nei cinque continenti. Sanpellegrino, come principale produttore di acqua minerale, è da sempre impegnata per la valorizzazione di questo bene primario per il Pianeta e lavora con responsabilità e passione per garantire a questa risorsa un futuro di qualità. Un impegno che passa anche attraverso la promozione dell’importanza di una corretta idratazione: Sanpellegrino, infatti sostiene e diffonde i principi di benessere psico-fisico legati al corretto consumo di acqua, facendosi portavoce dell’“educazione all’idratazione” attraverso un programma che promuove il consumo quotidiano della corretta quantità di acqua, a seconda delle diverse esigenze e stili di vita.



Contatti:



Responsabile relazioni esterne



Gruppo Sanpellegrino

Prisca Peroni prisca.peroni@waters.nestle.com Tel: 02 3197.1

Ufficio Stampa MSL Italia

Marco Rivetta marco.rivetta.ext@mslgroup.com Tel: 02 7733 6280 —immediapresswebinfo@adnkronos.com (Web Info)