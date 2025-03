Un’opportunità per i talenti del futuro: la borsa di studio per innovatori e innovatrici

(Adnkronos) – Milano, 17 marzo 2025. Investire nel talento e sostenere la formazione accademica significa contribuire alla crescita delle nuove generazioni e all’evoluzione del panorama professionale. È proprio in quest’ottica che si inserisce la borsa di studio per innovatori e innovatrici, un’iniziativa rivolta a studenti e studentesse che desiderano sviluppare idee originali e affrontare le sfide del futuro con creatività e spirito critico. La borsa di studio per innovatori e innovatrici nasce per sostenere studenti e studentesse nel loro percorso accademico, offrendo un contributo economico destinato a chi dimostra un forte interesse per l’innovazione. L’iniziativa si rivolge a giovani che si distinguano dalla massa e che dedichino la loro particolare abilità a una causa specifica: menti brillanti, creative, impegnate socialmente, talentuose e appassionate, che puntano a fare la differenza nel mondo. A seguito degli eccellenti risultati ottenuti nelle precedenti edizioni, anche nel 2025 viene confermata l’assegnazione di una borsa di studio di un valore totale di 6.000 euro. Il vincitore riceverà un sostegno economico di 500 euro al mese per un anno, un aiuto concreto per affrontare le spese universitarie e concentrarsi pienamente sulla propria crescita accademica e professionale. Per partecipare alla borsa di studio per innovatori e innovatrici, gli interessati devono presentare una candidatura completa, includendo:

Informazioni di base.

Testo di presentazione: un elaborato di massimo 500 parole in cui il candidato racconta il proprio percorso, le proprie passioni e il talento che lo contraddistingue.

Curriculum vitae: una versione aggiornata del proprio CV in formato tabellare. È necessario ricordare che verranno prese in considerazione solo le domande

completamente compilate e contenenti tutti i documenti richiesti. Il termine ultimo per la presentazione della candidatura è il 31 marzo 2025. Dopo questa data, una giuria interna esaminerà tutte le domande ricevute e selezionerà il vincitore sulla base del talento dimostrato e dell'originalità del profilo. L'esito della selezione verrà comunicato entro il 15 aprile 2025. Nel 2023, la borsa di studio per innovatori e innovatrici è stata assegnata a Gabriele Lodato, venticinquenne studente di ingegneria di Salerno con un'idea innovativa nel campo della tecnologia applicata alla salute. Il progetto ha portato allo sviluppo di un'applicazione mobile in grado di analizzare il cuoio capelluto attraverso una semplice fotografia, individuando eventuali anomalie e fornendo suggerimenti personalizzati su prodotti specifici o specialisti disponibili nelle vicinanze. Grazie al sostegno della borsa di studio, il progetto è cresciuto rapidamente, trasformandosi in una start-up vera e propria. Questo ha permesso la fondazione di una SRL e la realizzazione di un prototipo funzionante. Inoltre, il team ha potuto ampliare le proprie prospettive, partecipando a un bando internazionale a Boston. L'esperienza maturata attraverso questa opportunità non si è limitata allo sviluppo del progetto iniziale. Lodato ha potuto estendere la sua attività imprenditoriale ad altri ambiti, lavorando su nuove iniziative innovative. Tra queste, un e-commerce specializzato nell'armocromia, un software gestionale con intelligenza artificiale pensato per supportare chi avvia un'attività e uno specchio interattivo per la simulazione di acconciature, basato su sofisticati algoritmi di elaborazione delle immagini. L'impatto della borsa di studio, dunque, è stato determinante nel trasformare un'idea in una realtà concreta: ha fornito le risorse necessarie per sviluppare tecnologie innovative e avviare progetti imprenditoriali con un potenziale di crescita significativo.

