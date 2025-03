Walter Summo, Summo Creazioni: “Vestire su misura. Come cambiano i trend di mercato”

(Adnkronos) –

Complici le incertezze economiche e l’incognita sui dazi, il settore dell’abbigliamento sta vivendo un periodo di forti cambiamenti: “Se fino a poco tempo fa, si acquistava un abito per il semplice gusto, oggi si spende soltanto in vista di occasioni speciali. E si cerca qualcosa di unico”

Ruvo di Puglia (BA), 19 , marzo 2025. Il mondo della moda sta attraversando un momento delicato. Anche il settore del lusso, da sempre un pilastro dell’abbigliamento, sta registrando una riduzione degli ordini che arriva a sfiorare il 60%. Le cause sono globali: l’inflazione cresce in Paesi chiave come Giappone e Stati Uniti, mentre l’incertezza sui dazi doganali potrebbe rendere ancora più difficile la vendita dei prodotti fuori dai confini nazionali. Un problema che naturalmente coinvolge anche l’Italia, fra le eccellenze a livello mondiale proprio nel settore della moda. Eppure, come spesso accade nei momenti di difficoltà, è ancora l’Italia a confermare la sua eccellenza, grazie a storie di imprese che, proprio dalle incertezze del mercato, riescono a trarre slancio per crescere e innovarsi. Storie come quella di Summo Creazioni, azienda pugliese il cui dinamismo ha permesso di offrire risposte veloci ed efficaci alle nuove esigenze della clientela. «Complice il costo della vita in crescita, in fatto di abbigliamento, le persone hanno cambiato radicalmente le loro abitudini – esordisce l’Amministratore Walter Summo – Se fino a poco fa si acquistava da una boutique per un fatto di gusto, oggi si spende solo per le grandi occasioni. E per celebrare al meglio un’occasione, la gente va in cerca di qualcosa di unico». Aspetto, quello dell’unicità, sul quale la Summo Creazioni ha puntato sin dall’inizio, pensando ad abiti su misura realizzati in base a ogni singola esigenza. «Il nostro obiettivo non è mai stato quello di produrre solo capi di alta sartoria. Ciò che abbiamo costruito nel tempo è un servizio dove sarti ed esperti seguono il cliente nella scelta del tessuto, del colore, confrontandosi sul modello da realizzare in base al tipo di occasione». A parlare è Maurizio Summo, responsabile della Comunicazione e dei rapporti con la clientela. Lui definisce il lavoro della Summo Creazioni come un mestiere che unisce sartoria e personal shopping. Un binomio in grado di valorizzare lo stile e la personalità di chi indosserà l’abito. «In fatto di moda, le persone diventano sempre più esigenti e competenti – riprende Walter – Per questo abbiamo ampliato la selezione dei tessuti, tutti Made in Italy, per venire incontro alle richieste che oggi interessano target e necessità molto variegate rispetto al recente passato». Giovani ventenni, manager, professionisti che cercano l’abito adatto a specifici contesti lavorativi. La Summo Creazioni, anche grazie a un fortissimo passaparola, sta ampliando la clientela proprio in un momento di forte incertezza nel settore. «Purtroppo, a causa delle congiunture economiche, i classici store sono costretti a rallentare con gli ordini – riflette Walter – L’obiettivo è quello di smaltire i magazzini, un’esigenza che, naturalmente, ha delle conseguenze in termini di offerta alla clientela». Uno stallo che la Summo Creazioni ha evitato proprio grazie alla sua filosofia di lavoro, che suona quasi come una parola d’ordine: personalizzazione. «Un principio – sottolineano in azienda – che comporta un’organizzazione d’impresa agile e resiliente, che sappia adattarsi ai cambiamenti senza però far pesare le scelte sulla clientela». Non a caso, infatti, nonostante i rincari sulle materie prime e le incertezze del panorama economico, la Summo Creazioni è riuscita a mantenere intatti i suoi standard qualitativi senza alzare i prezzi del prodotto finito. «Questo perché, dal nostro punto di vista, la produzione deve rimanere in linea con le possibilità economiche di chi si rivolge a noi. Certo, non è facile, ma l’impegno di un’azienda come la nostra è quello di apportare i giusti accorgimenti per far sì che le persone riconoscano in noi un punto fermo non soltanto per via della qualità». Parole che spiegano ancora meglio le ragioni della crescita di realtà come Summo Creazioni che, prendendo alla lettera il mondo della sartoria, stanno vedendo i frutti di un successo costruito su misura. «Su misura innanzitutto delle persone che entrano nel nostro laboratorio artigianale. Crediamo fortemente nell’unicità di ognuno, e per noi un abito su misura è l’esaltazione di personalità e stile, un qualcosa di molto più prezioso di una tendenza passeggera». Contatti: www.wmsummo.it

