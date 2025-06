Alfa Romeo è Official Sponsor di Luna Rossa

(Adnkronos) – Alfa Romeo annuncia la partnership con Luna Rossa, eccellenza della vela italiana; i due marchi affronteranno la sfida della 38° America’s Cup, la competizione velica più prestigiosa al mondo, che per la prima volta si disputerà in Italia, nello scenario iconico del Golfo di Napoli. L’annuncio è stato dato oggi attraverso un video emozionale , che costruisce un potente parallelismo tra due realtà italiane che trasformano la passione in movimento, l’identità in stile e la competizione in visione. Il video si apre con l’annuncio del team di Luna Rossa a bordo della splendida Alfa Romeo 1900 Super Sprint del 1956 in qualità di equipaggio ufficiale della Mille Miglia – “la corsa più bella del mondo” – che prenderà il via il 17 giugno da Brescia. Ed è proprio Max Sirena, , Team Director di Luna Rossa, a tracciare un suggestivo parallelo tra la guida su strada e la conduzione di un’imbarcazione da regata: cambia solo la superficie, l’asfalto invece del mare, ma il brivido, l’istinto e l’adrenalina sono gli stessi. Come sottolinea Santo Ficili, CEO Alfa Romeo, “non c’è partner migliore di Luna Rossa, un marchio che, come noi, porta con sé una forte identità, una ricca storia e una visione chiara di ciò che verrà, una passione per lo sport, una spinta all’eccellenza, un profondo senso di appartenenza e soprattutto… parla italiano. Proprio come l’Alfa Romeo”. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)