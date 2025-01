Alfa Romeo, un 2024 di consolidamento sul mercato italiano

(Adnkronos) –

Alfa Romeo ha rafforzato la sua presenza sul mercato italiano nel 2024, registrando oltre 20.000 unità consegnate. Il marchio celebra la chiusura dell’anno con una quota di mercato pari all’1,5%. Tra i modelli più venduti del costruttore di Arese spicca la Junior nel segmento B, che ha totalizzato circa 5.000 ordini e oltre 2.300 immatricolazioni. Questo modello premium si è affermato come il più venduto nel suo segmento nel secondo semestre del 2024. Da quest’anno, la Junior è disponibile in Italia anche nella variante ibrida Q4, l’unica della sua categoria a offrire la trazione integrale Q4.



L’Alfa Romeo Tonale ha confermato il suo successo, con 13.000 unità immatricolate nel 2024 e una quota di mercato del 4,6%. La berlina Giulia ha conquistato una quota di mercato di poco superiore al 3% nel 2024, con 1.200 unità vendute, in linea con i risultati del 2023. Anche lo Stelvio ha continuato a registrare volumi di vendita significativi, con circa 6.600 immatricolazioni e una quota di mercato nel segmento dell’8,9%. Nel comparto dei D-SUV, lo Stelvio si è posizionato al primo posto tra le alimentazioni Diesel.

Raffaele Russo, Country Manager di Alfa Romeo Italia, ha commentato: “Il 2024 è stato un anno di grandi soddisfazioni per Alfa Romeo, in cui abbiamo consolidato la nostra posizione sul mercato e rafforzato il legame con i nostri clienti. I risultati ottenuti, frutto del nostro impegno e della qualità dei nostri prodotti, dimostrano la forza del marchio e la capacità di anticipare le esigenze del mercato. Guardiamo al 2025 con grande fiducia, forti di una gamma sempre più completa, di un team motivato e di una rete di vendita che non smette mai di puntare all’eccellenza”.

—motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)