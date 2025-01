Aptera e Pininfarina: un nuovo veicolo solare elettrico

(Adnkronos) –

Aptera Motors ha presentato, in occasione del CES 2025 di Las Vegas, un nuovo e rivoluzionario veicolo solare elettrico sviluppato in collaborazione con Pininfarina. Grazie all’esperienza di Pininfarina nel campo dell’efficienza e dell’aerodinamica, è stato possibile integrare con successo l’energia solare nel concept del veicolo. Questo innovativo modello, caratterizzato da un consumo energetico estremamente ridotto, non richiede una ricarica quotidiana per il suo funzionamento. Durante lo sviluppo di questo esclusivo veicolo a energia solare, Pininfarina ha fornito contributi fondamentali in ambito aerodinamico. L’utilizzo della galleria del vento presso la sede di Grugliasco (Torino) è stato determinante per ottimizzare il design del veicolo, permettendo di raggiungere uno dei coefficienti di resistenza più bassi mai registrati per un veicolo passeggeri di produzione. “Aptera ha davvero spinto i confini di ciò che è possibile nel design e nell’efficienza dei veicoli,” ha dichiarato Giuseppe Bonollo, SVP della Business Unit Mobility di Pininfarina. “L’aerodinamica è sempre stata un elemento essenziale del design in Pininfarina. Siamo entusiasti di aver contribuito alla validazione aerodinamica del veicolo Aptera, ottenendo risultati davvero unici.”



Questo futuristico veicolo è dotato di 700 watt di celle solari integrate, che consentono di percorrere fino a 40 miglia (circa 64 km) utilizzando esclusivamente l’energia solare. Con una singola ricarica, l’autonomia totale raggiunge le 400 miglia (circa 644 km). “Siamo orgogliosi di aver contribuito alla validazione del design aerodinamico di Aptera,” ha affermato Alessandro Aquili, Responsabile della Galleria del Vento di Pininfarina. “L’impegno di Aptera per l’innovazione riflette il nostro. Siamo entusiasti di supportare la loro visione di un futuro in cui ogni viaggio sarà alimentato dal sole. Non vediamo l’ora di ampliare la nostra collaborazione man mano che il veicolo si avvicina alla produzione.”

