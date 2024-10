Assilea anticipa i risulati dei primi 9 mesi dell’anno

(Adnkronos) – Il Salone del Leasing – Lease 2024 è in programma nel capoluogo lombardo i prossimi 23 e il 24 ottobre, per l’occasione Assilea ha reso noto, in anteprima, i dati relativi al periodo gennaio-settembre 2024, che indicano una contenuta riduzione della propensione agli investimenti leasing delle imprese italiane. Quello che è emerso è un rallentamento dello stipulato leasing che nonostante la ripresa registrata negli ultimi mesi, risulta in flessione del -4,8% in valore e del -7,0% in numero dei contratti nel periodo. Gli investimenti in questo settore in Italia risultano essere di oltre 24,0 mld di euro. Ottime quindi le performance sulle autovetture (+8,4%) e i veicoli commerciali in leasing (+21,4%), mentre il noleggio a lungo termine di autovetture accusa una flessione del 14,0% nei primi nove mesi dell’anno. Positivo anche il comparto del leasing Immobiliare (+5,8%) mentre il leasing Strumentale registra un -15,6% sui valori complessivi del periodo esaminato. “Il leasing è il principale strumento finanziario utilizzato dalle PMI per crescere e la riduzione degli investimenti in macchinari e beni produttivi è un campanello di allarme che porta Assilea ad auspicare una politica monetaria meno restrittiva ed anche una eventuale calibrazione degli strumenti di sostegno alle imprese”, commenta il Presidente di Assilea, Carlo Mescieri. “Industria 4.0 è stato un motore di crescita del PIL, della produzione industriale e dell’export, che ha consentito all’Italia di recuperare meglio e più velocemente di tutti i paesi nel dopo pandemia. Confidiamo che anche Transizione 5.0 possa risultare al più presto un fattore capace di ridare slancio agli investimenti delle imprese.” —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)