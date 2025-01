BMW Panoramic iDrive: tecnologia rivoluzionaria

(Adnkronos) – In occasione del Consumer Electronics Show (CES) di Las Vegas, BMW presenta il nuovo Panoramic iDrive, una versione quasi di serie ma nettamente più evoluta dell’attuale iDrive. Alla base del nuovo sistema si trova il BMW Operating System X, che funge da cervello intelligente per le future vetture della Neue Klasse.

Il nuovo Panoramic iDrive si basa su quattro elementi principali: 1. BMW Panoramic Vision – Un head-up display sviluppato interamente dal costruttore tedesco, capace di riflettere le informazioni sul parabrezza da un montante all’altro. I dati proiettati sono visibili non solo al conducente, ma anche ai passeggeri. 2. BMW 3D Head-Up Display – Posizionato sopra il BMW Panoramic Vision, questo display offre informazioni integrate sulla navigazione e sulla guida automatizzata direttamente nel campo visivo del guidatore. 3. Display centrale – Dotato di tecnologia a retroilluminazione a matrice, consente un’esperienza di navigazione semplice e intuitiva. Tramite un semplice tocco, i contenuti selezionati (widget) possono essere trasferiti al BMW Panoramic Vision con il gesto del “trascinamento”. È possibile configurare fino a sei widget. 4. Volante multifunzione – Questo elemento funge da principale controllo fisico per accedere alle varie funzioni del sistema d’infotainment. I pulsanti sul volante presentano una superficie definita e in rilievo, con comandi retroilluminati per una migliore visibilità. Attraverso la combinazione di questi quattro elementi, il guidatore della BMW Neue Klasse può accedere a una vasta gamma di funzioni senza distogliere lo sguardo dalla strada. Il Panoramic iDrive garantisce al conducente informazioni sempre precise e pertinenti, offrendo un sistema che unisce in modo ideale comandi analogici e digitali tramite controlli touch, comandi vocali, interruttori e pulsanti. Dalla personalizzazione del display alla selezione delle modalità MyModes, ogni funzionalità è ottimizzata per essere gestita agevolmente tramite comandi vocali, interfaccia touch o il volante multifunzione. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)