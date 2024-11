Bosch Motorsport, Don Burgoon Most Innovative Product in Motorsport of the Year

(Adnkronos) –

Bosch Motorsport riceve il premio Don Burgoon Most Innovative Product in Motorsport of the Year, per il suo sistema di frenata elettrica con comando al volante. La premiazione si è svolta lo scorso 26 novembre a Londra nel corso del World Motorsport Symposium. Una giuria internazionale di esperti del motorsport ha premiato Bosch Motorsport per l’innovazione del suo prodotto e per la sua tecnologia pionieristica.

Ingo Mauel, Responsabile di Bosch Motorsport ha dichiarato: “Sono felice che la nostra soluzione abbia colpito la giuria del World Motorsport Symposium. I componenti e i sistemi Bosch per il motorsport non si limitano ad aiutare innumerevoli team racing nel mondo a vincere le competizioni. Sono anche pensati per fornire livelli di sicurezza elevati e maggiore sostenibilità nel motorsport”.

Il sistema di frenata elettrica con comando al volante ha consentito al canadese Robert Wickens di ritornare in pista. A seguito di un incidente avvenuto nel 2018, il pilota ha perso l’uso delle gambe. Grazie alla soluzione sviluppata da Bosch, ora può accelerare e frenare utilizzando comandi al volante. Per realizzare questo dispositivo, l’azienda ha utilizzato il modulo del sistema di frenata elettrica (EBS) già presente nella classe Le Mans Daytona Hybrid, con la sua piattaforma di comandi e display. Il Marchio vanta oltre 120 anni di esperienza nel motorsport e supporta anche alcune delle più importanti gare al mondo in qualità di sponsor, fornitore e partner. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)