Citroen C4 2025: tecnologica, futuristica e compatta

Citroen C4 2025 è stata presentata in occasione del recente Salone dell’Automobile di Parigi nel 2024. Rappresenta un passo avanti nella gamma delle berline compatte di segmento C. Lanciata originariamente nel 2020, la nuova Citroen C4 ha saputo affermarsi rapidamente sul mercato, piazzandosi al secondo posto nelle vendite europee di berline compatte nel primo semestre del 2024 e restando una delle cinque più vendute nel segmento. Un frontale rinnovato che combina una griglia ridisegnata, il nuovo logo della Marchio del double Chevron e fari con tecnologia a LED. La caratteristica firma luminosa a tre segmenti orizzontali, con indicatori di direzione integrati, aggiunge un tocco di modernità e riconoscibilità immediata. I dettagli cromati sul cofano e le protezioni laterali, in sintonia con lo stile complessivo, esaltano l’eleganza della vettura. Al posteriore, una striscia luminosa collega i gruppi ottici, ampliando visivamente la larghezza dell’auto. Sedili Citroen Advanced Comfort progettati per fornire il massimo benessere al pilota e passeggero, display centrale da 7 pollici che ospita il sistema d’infotainment e una suite ADAS che include oltre 20 tecnologie di assistenza alla guida, che migliorano la sicurezza e la facilità d’uso del veicolo. L’abitacolo è una sintesi di funzionalità e raffinatezza. La gamma di motorizzazioni offre opzioni per ogni esigenza: il motore termico PureTech da 130 CV con cambio automatico EAT8, versioni mild hybrid da 100 e 136 CV con cambio e-DCS6 a sei rapporti, e varianti elettriche con potenze di 136 e 156 CV. Le batterie, da 50 e 54 kWh, garantiscono autonomia e sostenibilità. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)