CUPRA Terramar 2024: innovazione, versatilità e prestazioni

(Adnkronos) –

CUPRA Terramar 2024 è un SUV sportivo, che punta sulle prestazioni elevate per ambire ad un ruolo da leadership sul mercato. Si presenta come un SUV di riferimento, grazie all’ampliamento della gamma motori. Il Costruttore spagnolo introduce il nuovo 2.0 TSI da 204 CV (150 kW). Questo propulsore, accoppiato al cambio automatico DSG a sette rapporti e alla trazione integrale 4Drive, offre un’esperienza di guida dinamica e precisa. Con cinque diverse opzioni di motorizzazione, la Terramar si distingue per la sua capacità di adattarsi alle esigenze di ogni automobilista. I motori disponibili spaziano dai TSI a benzina alle alimentazioni ibride plug-in (e-HYBRID) di nuova generazione, capaci di garantire un’autonomia in modalità elettrica fino a 123 km. La potenza varia dai 150 CV fino ai 272 CV delle versioni top di gamma, assicurando versatilità senza compromessi. Il nuovo 2.0 TSI da 204 CV rappresenta una soluzione bilanciata tra prestazioni ed efficienza, affiancandosi alle versioni più potenti come la variante VZ, che raggiunge 265 CV (195 kW). Tutte le configurazioni includono il cambio a doppia frizione DSG per transizioni fluide e reattive. Prezzi e Versioni Disponibili

• 1.5 Hybrid 150 CV DSG: 43.000 € • 2.0 TSI 204 CV DSG 4Drive: 47.550 € • VZ 2.0 TSI 265 CV DSG 4Drive: 54.700 € • 1.5 e-HYBRID 204 CV DSG: 48.700 € • VZ 1.5 e-HYBRID 272 CV DSG: 56.250 € • America's Cup Limited Edition: da 58.000 € Le emissioni variano tra i 9 e i 199 g/km, a seconda della motorizzazione scelta, garantendo soluzioni adatte sia a chi cerca efficienza sia a chi punta sulle performance. La CUPRA Terramar 2024 è già disponibile sul mercato italiano.