Dacia diventa più grande

DACIA entra come preannunciato nel segmento dei C-SUV con il Nuovo Bigster. Si tratta di un nuovo modello che evoca valori e attitudini come essenziale, cool, eco-smart e con una vocazione specifica nell’outdoor. Insomma tutto in uno ma con dimensioni generose che sono esaltate da forme e volumi semplici, che puntano all’essenziale. Il frontale è sicuramente DACIA mentre le protezioni, che avvolgono tutta la carrozzeria su fiancate, passaruota e parte inferiore dei paraurti, sono realizzate in Starkle, un materiale ecologico derivato dal riciclo e montato allo stato grezzo e non verniciato. Visto che il Nuovo Bigster entra di prepotenza nel segmento C-SUV la vettura è dotata di serie di cerchi in lega da 17” o 18” mentre i cerchi da 19”, con motivo a Y, sono disponibili in opzione nell’allestimento di vertice Journey.

Il Nuovo Bigster HYBRID 155 è il primo modello del Gruppo Renault a poter contare sulla nuova motorizzazione HYBRID 155. La motorizzazione è infatti composta da un motore a benzina a 4 cilindri da 107 CV e due motori elettrici (un motore da 50 CV e uno starter/generatore ad alta tensione) con una batteria da 1,4 kWh (230 V) e cambio automatico elettrificato. La motorizzazione HYBRID 155 offre infine più potenza (+15 cv) e più coppia soprattutto per il traino. Il Nuovo Bigster TCe 140 abbina un un motore benzina turbo 3 cilindri da 1,2 litri di nuova generazione ed adotta il ciclo Miller (rendimento ottimizzato e meno perdite di pompaggio) coadiuvato da un sistema mild-hybrid da 48 V e cambio manuale a 6 rapporti. Interessante anche la versione GPL, Bigster ECO-G 140, dove DACIA è leader per questo genere di alimentazione in Europa, che per la prima volta dispone di una motorizzazione che abbina alimentazione bifuel e sistema mild-hybrid da 48 V. Questo permette di percorrere senza problemi fino a ben 1.450 km di autonomia complessiva grazie ai due serbatoi che hanno una capacità complessiva di 99 litri di carburante (50 litri di benzina e 49 litri di GPL). Infine segnaliamo la versione a trazione integrale abbinata al cambio manuale a 6 rapporti, Bigster TCe 130 4×4. Quest'ultimo modello è mosso da un motore turbo 3 cilindri da 1,2 litri ottimizzando sempre da un efficiente sistema mild-hybrid da 48 V.