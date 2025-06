DS N°4: stile, tecnologia e prestazioni per la nuova compatta premium firmata DS Automobiles

(Adnkronos) –

DS Automobiles introduce sul mercato italiano DS N°4, un’inedita berlina compatta che coniuga eleganza, tecnologia e dinamismo. Con proporzioni ben calibrate (4,40 m di lunghezza, 1,87 m di larghezza e 1,47 m di altezza), la vettura si distingue per un’identità stilistica forte, ispirata ai concept DS E-TENSE PERFORMANCE e N°8. Il frontale adotta una nuova firma luminosa, dove i fasci di luce si raccordano visivamente verso il logo DS centrale, creando un impatto scenografico raffinato. Motorizzazioni pensate per ogni esigenza: 100% elettrica E-TENSE, Plug-in Hybrid e Hybrid. La versione E-TENSE, già ordinabile, offre 213 CV e 450 km di autonomia (WLTP), grazie a una batteria compatta da 58,3 kWh e ricarica rapida fino a 100 km in 11 minuti. La versione Plug-in Hybrid da 225 CV garantisce un’autonomia in elettrico fino a 81 km, mentre la Hybrid da 145 CV consente di viaggiare in elettrico fino al 50% del tempo urbano. La nuova piattaforma EMP2 garantisce comfort e dinamica di guida eccellenti. La taratura delle sospensioni e la precisione dello sterzo assicurano un’esperienza al volante coinvolgente e rilassata, esaltata dalla silenziosità della versione elettrica. La gamma si articola su due allestimenti principali: PALLAS, con dettagli eleganti e dotazioni raffinate, ed ÉTOILE, più sportiva e tecnologica, disponibile anche con interni in Alcantara o pelle Nappa. Tra i pacchetti disponibili: Comfort, Tech, Absolute Comfort e Absolute Tech, con contenuti evoluti come sedili massaggianti, sistema FOCAL Electra e visione a 360°. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)