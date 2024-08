Fiat nel 2024 cresce a livello mondiale

(Adnkronos) – Così, in occasione del suo 125esimo compleanno, Fiat nel primo semestre dell’anno ha registrato una crescita consistente a livello mondiale. Con oltre 660.200 unità vendute in tutto il mondo, il Marchio automobilistico torinese ha conseguito un incremento pari al 2,2% da gennaio a giugno 2024 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Risultati che sono dovuti principalmente alla spinta degli incentivi ma che fanno ben sperare anche per il resto dell’anno, vista la recente presentazione della Fiat Grande Panda e della Abarth 600e.

Una strategia, quella del brand del Gruppo Stellantis, che si basa principalmente sulla produzione e sviluppo in Italia, sulla condivisione di una piattaforma comune e su di un’offerta mista, ibrida – elettrica. Andando fuori Europa, Fiat è cresciuta maggiormente nel Nord America, per via del lancio dell’apprezzata Fiat 500 Electric. Inaugurata a Fort Lee, nei pressi di New York, negli Stati Uniti la compatta italiana è apprezzata nel Medio Oriente e Africa.

Fiat Panda è l’auto più venduta del Gruppo Stellantis

Prodotta a Pomigliano d’Arco, la Panda è l’auto più venduta in Italia. Nel primo semestre dell’anno sono state consegnate 63.500 unità, per una crescita del 21% rispetto alla prima metà del 2023. Buono anche l’andamento della 500 Electric, tra le auto elettriche più apprezzate in Germania, Italia e Francia. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)