Harley-Davidson svela alcune delle novita’ 2025

(Adnkronos) –

Harley-Davidson ha presentato oggi sul proprio sito H-D.com una selezione di alucni modelli della gamma moto che vedremo questo 2025. Tutti i nuovi modelli sono già disponibili presso i concessionari HD. Si parte dai modelli Grand American Touring dove si predilige il grande comfort per i lunghi viaggi con delle icone nel mondo delle due ruote: Street Glide, Road Glide e Road King Special.

I modelli Harley-Davidson Trike a tre ruote dove troviamo Freewheeler e Tri Glide Ultra.

Per chi vuole invece distinguersi anche in tema di colorazione HD offre verniciature e grafiche esclusive su alcuni modelli. Queste personalizzazioni vengono applicate direttamente da Harley-Davidson durante il processo di assemblaggio della moto dando così una copertura della garanzia ufficiale di fabbrica. il programma Harley-Davidson Factory Custom Paint & Graphics prevede tre opzioni: • Mystic Shift: questa particolare verniciatura offre uno spettacolare effetto cangiante che varia da un grigio canna di fucile scuro a viola, blu e quasi arancione. • Firestorm: Questa opzione richiama la tendenza attuale per le verniciature con fiamme. Questo tipo di verniciature Firestorm presentano un effetto “sfumato interno” dove il colore sfumato è leggermente più chiaro rispetto alla base e sono disponibili in due varianti denominate Midnight Firestorm e Whiskey Firestorm.

—motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)