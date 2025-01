MG Majestor: Il SUV di lusso che ridefinisce gli standard

(Adnkronos) –

MG Majestor debutta come il nuovo fiore all’occhiello del marchio automobilistico cinese, presentato ufficialmente al Bharat Mobility Expo 2025. Progettato per accogliere comodamente fino a sette passeggeri, questo SUV si posiziona al vertice della gamma, superando in dimensioni e dotazioni la già imponente MG Gloster.

Il nuovo MG Majestor cattura l’attenzione con un’estetica audace e moderna. Il frontale è caratterizzato da una grande griglia centrale che separa gruppi ottici full LED dal design sottile. Il posteriore si distingue per una barra luminosa a LED che collega i fari e una piastra paramotore che funge anche da diffusore, completata da una coppia di terminali di scarico. Con una lunghezza superiore ai 5 metri, MG Majestor si basa sulla piattaforma tecnologica condivisa con il Maxus D90, un altro modello dell’universo SAIC. All’interno, l’abitacolo offre una strumentazione completamente digitale e un ampio schermo centrale da 12,3 pollici. Tra le dotazioni di serie spiccano sedili anteriori regolabili elettricamente, climatizzatore a tre zone e sistemi di assistenza alla guida (ADAS) di livello 2, pensati per garantire massimo comfort e sicurezza. Sebbene i dettagli sulle motorizzazioni non siano ancora confermati, è probabile che il Majestor si spinto da un motore turbo diesel a quattro cilindri da 218 CV e 480 Nm di coppia, lo stesso utilizzato sulla MG Gloster. La trasmissione sarà automatica a otto rapporti, con possibilità di scegliere tra trazione posteriore e integrale. In futuro sono previste anche nuove motorizzazioni ibride leggere e ibride plug-in. Il nuovo MG Majestor sarà inizialmente disponibile sul mercato indiano a partire dal 2025, consolidando l’impegno del marchio verso veicoli di lusso accessibili e tecnologicamente avanzati. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)