Motor Bike Expo è già un successo

(Adnkronos) – Mancano ancora pochissimi giorni e poi aprirà le porte a tutti gli appassionati delle due ruote il Motor Bike Expo, manifestazione prevista a Veronafiere

da venerdì 24 a domenica 26 gennaio.

Si tratta di un evento internazionale che coinvolge produttori, distributori, artigiani, tour operator, artisti, piloti, team e appassionati motociclisti da tutta Europa e non solo. I numeri parlano da soli, oltre 700 espositori provenienti da più di 20 diversi Paesi e 31 case motociclistiche confermate. I due organizzatori Francesco Agnoletto e Paola Somma hanno lavorato per rinnovare completamente il layout della kermesse. Sarà ottimizzata la disposizione degli espositori con lo scopo di accogliere le numerose richieste di ampliamento dell’area delle grandi aziende. “Anno dopo anno ci troviamo a lavorare piacevolmente per questo evento, per questa “reunion” degli amanti della moto.” – Le parole di Francesco Agnoletto – CEO e fondatore di Motor Bike Expo – “La manifestazione continua a crescere e a darci enorme soddisfazione. L’aspettiamo per un anno, ed oramai ne siamo alle porte. Un augurio ai nostri amici motociclisti visitatori: buon divertimento!” Saranno 31 le Case motociclistiche che esporranno a MBE, questo rappresenta un record assoluto sia in termini di presenze che di metri quadrati di esposizione. Oltre le esposizioni delle moto, con numerose anteprime mondiali, si avrà la possibilità di svolgere attività dinamiche nelle aree esterne di Motor Bike Expo 2025 tramite un programma ricco di show, esibizioni, test ride e corsi di guida per vivere tre giorni indimenticabili. Motor Bike Expo ed il mondo delle corse con la FIM – Federazione Internazionale Motociclismo e la FMI – Federmoto, daranno l’opportunità al numeroso pubblico di appassionati di promuovere le attività della prossima stagione. I bambini fino a 13 anni potranno accedere gratuitamente alla manifestazione mentre i ragazzi dai 14 ai 17 anni hanno diritto al biglietto ridotto. Costo biglietto in prevendita online 21€. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)