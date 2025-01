Nel 2024 in Italia gruppo Toyota oltre quota 135 mila, bene Lexus e Professional

(Adnkronos) – Secondo marchio sul mercato italiano e primo fra i brand stranieri: in un settore stagnante nel 2024, Toyota mette a segno risultati importanti, con oltre 129 mila immatricolazioni, di cui 123 mila nelle Passenger Car, dove tocca una quota record del 7,9%. Risultati ai quali si aggiungono i record registrati da Lexus (6.092 immatricolazioni, +62% e una quota del 2,1% nel mercato premium, grazie al successo del Suv compatto Lbx) e da Toyota Professional, con il miglior risultato di sempre in termini di volumi e di quota di mercato e oltre 6.700 immatricolazioni di veicoli commerciali. Complessivamente il Gruppo Toyota ha chiuso l’anno con oltre 135.000 immatricolazioni e una quota di mercato del 7,7%. Spiccano i risultati della nuova generazione del C-Suv C-HR, ora disponibile anche in motorizzazione Plug-in Hybrid, che con oltre 16.000 immatricolazioni entra stabilmente nella Top 3 del segmento. Nell’alimentazione Full Hybrid, il marchio giapponese guida il mercato con oltre il 50% di quota grazie ai modelli come Yaris, Yaris Cross e il nuovo Toyota C-HR, che si posizionano ai primi tre posti relativamente a questa alimentazione. Commentando i risultati Alberto Santilli, Amministratore Delegato di Toyota Motor Italia ricorda come siano i frutti della “giusta direzione della strategia di Toyota, basata su un’offerta multi-tecnologica e prodotti elettrificati con caratteristiche che rispondono perfettamente a quanto oggi chiede il mercato”. Ma Santilli ricorda anche le soluzioni di finanziamento, noleggio, assicurazione e connettività offerte dalle società Gruppo, da Toyota Financial Service a Kinto e TIS And-E “da anni molto apprezzate dai clienti, in particolare i programmi del mondo WeHybrid” che incentiva ad utilizzare al meglio la tecnologia Full Hybrid e Plug-in Hybrid. Kinto One chiude l’anno con un parco circolante di oltre 20.000 vetture e una crescita pari al 25% rispetto al 2023 e con una share dell’8% del totale delle immatricolazioni Toyota e Lexus in Italia. Il servizio di noleggio a lungo termine all-inclusive è stato esteso anche alle vetture usate, mentre Kinto Flex, la formula di noleggio mensile a medio termine, 100% digitale e flessibile, a poco più di un anno dal lancio registra già 92 punti di consegna ed oltre 530 veicoli in flotta. Risultati in crescita anche per Kinto Share, il servizio di car sharing che offre una flotta di 270 vetture elettrificate disponibili presso 140 stazioni di prelievo e Kinto Join, il servizio di car pooling dedicato alle aziende per rendere gli spostamenti sempre più sostenibili, che copre ora un bacino di più di 74.000 potenziali utenti, facendo registrare oltre 420.000 km percorsi in modalità condivisa. Infine Kinto Go, l’app di mobilità multimodale che integra diverse e numerose soluzioni di mobilità, registra ben 16.500 utilizzatori. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)