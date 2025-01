Nuovo Skoda Kodiaq: arriva la variante RS

(Adnkronos) – La seconda generazione del Skoda Kodiaq punta a conquistare il pubblico con la sua versione più performante, la RS, che combina sportività e tecnologia avanzata. Il nuovo Skoda Kodiaq RS è equipaggiato con un motore quattro cilindri in linea turbo benzina da 265 CV e una coppia massima di 400 Nm. Questo modello è dotato di cambio automatico a doppia frizione DSG a 7 rapporti e di trazione integrale a controllo elettronico, offrendo prestazioni di alto livello sia su strada che su terreni impegnativi. Con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 6,3 secondi, la versione RS si distingue per un assetto DDC Pro di serie con taratura specifica e controllo elettronico separato per compressione ed estensione degli ammortizzatori. Il modello è inoltre dotato di sterzo a incidenza variabile e un impianto frenante con dischi ventilati su entrambi gli assi, garantendo sicurezza e maneggevolezza. Nella ricca dotazione di serie troviamo: • cerchi da 20 pollici

• sedili sportivi regolabili elettricamente • portellone elettrico con funzione Virtual Pedal • ADAS di livello 2, inclusi sistemi di assistenza alla guida avanzati • navigatore satellitare di ultima generazione.

Skoda Sportline 130 Edition: un’edizione speciale per i 130 anni

Per celebrare i 130 anni dalla fondazione del marchio, la divisione italiana di Skoda presenta la versione speciale Sportline 130 Edition. Questa variante propone una dotazione full optional ed è disponibile in tutte le motorizzazioni della gamma, sia a 5 che a 7 posti, senza costi aggiuntivi. Con queste novità, il nuovo Skoda Kodiaq si conferma una scelta ideale per chi cerca un SUV versatile, tecnologico e in grado di regalare emozioni sportive. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)