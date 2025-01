Pneumatici, da Apollo Tyres un battistrada dal design originale

(Adnkronos) –

Apollo Tyres presenta il Vredestein Ultrac Pro, uno pneumatico innovativo che unisce prestazioni elevate a un design unico. La gomma si distingue per il profilo asimmetrico della parete laterale, progettato in collaborazione con Italdesign.

Questa partnership, iniziata nel 1999 con il lancio del primo modello Vredestein Sportrac, si rinnova oggi con un prodotto che rappresenta un mix di tecnologia e stile. Il design richiama il quadrante di un orologio: linee raffinate evocano i marcatori di secondi e minuti, mentre i numeri in rilievo donano un effetto moderno, simile a un cronometro. Non si tratta solo di estetica: ogni dettaglio è pensato per migliorare aerodinamica e resistenza. Il Vredestein Ultrac Pro è stato progettato per una vasta gamma di veicoli ad alte prestazioni, tra cui auto sportive, berline high-performance e SUV. Oltre al design, offre capacità dinamiche eccezionali, assicurando massima aderenza, maneggevolezza e durata anche in condizioni impegnative. Secondo Yves Pouliquen, Vice President Commercial Europe di Apollo Tyres, questo prodotto risponde a una domanda crescente di pneumatici che abbinano estetica e funzionalità. “Il nostro ultimo sondaggio evidenzia una significativa richiesta di pneumatici in grado di coniugare prestazioni dinamiche e design distintivo. L’Ultrac Pro è più di un semplice pneumatico: è un manifesto visivo per i veicoli ad alte prestazioni”, ha dichiarato. Con il Vredestein Ultrac Pro, Apollo Tyres si conferma all’avanguardia, proponendo un prodotto che non è solo bello da vedere, ma anche capace di migliorare l’esperienza di guida. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)