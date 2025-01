Renault fa il bis, il Car of the Year 2025 va a 5 E-Tech Electric/ Alpine A 290

(Adnkronos) – Dopo il successo nel 2024 della Scenic E-Tech Electric, il gruppo Renault fa il bis al premio Car of the Year: con la votazione al Salone dell’Automobile di Bruxelles i 60 giornalisti del settore auto di 23 Paesi hanno infatti assegnato alla Renault 5 E-Tech Electric – e al suo ‘doppio’ Alpine A290 – il titolo di Auto dell’anno 2025 La versione moderna ed elettrica di uno dei più celebri modelli Renault diventa così l’ottavo veicolo della Marca a vincere questo ambito premio, avendo raccolto 353 punti distaccando la Kia EV3 e la Citroën ë-C3/C3, rispettivamente seconda con 291 punti e terza con 215 punti. Al quarto posto la Hyundai Inster (172 punti), al quinto la Dacia Duster (168 punti), al sesto posto la Cupra Terramar (165 punti) e al settimo posto l’Alfa Romeo Junior, con 136 punti. Si tratta – commenta il gruppo francese – di un “riconoscimento che premia la strategia dell’elettrificazione, ma anche la qualità e la coerenza delle nuove gamme delle Marche Renault e Alpine”. Progettate sulla stessa piattaforma AmpR Small e prodotte nel nord della Francia presso il Centro Ampere ElectriCity, Renault 5 E-Tech Electric e Alpine A290 puntano a essere – nelle intenzioni del gruppo, con target differenti – city car di riferimento della transizione elettrica. La prima sarà caratterizzata a partire dai prossimi mesi da un versione ingresso in gamma da 25.000 euro (incentivi esclusi) mentre la piccola Alpine, che è disponibile nelle versioni 180 cv e 220 cv puntando a una clientela che ama le hot hatch, presto sarà affiancata dalla fastback sportiva A390 e dalla nuova A110. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)