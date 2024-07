Skoda Elroq: in arrivo un nuovo SUV elettrico

(Adnkronos) – La nuova Skoda Elroq è pronta a debuttare sui mercati internazionali. Sarà commercializzata nel corso del 2025, nell’attesa il Marchio automobilistico boemo, ha svelato diverse informazioni sulla futura Elroq, SUV elettrico con un’autonomia interessante. Avrà una lunghezza di 4,5 metri, la stessa dell’Alfa Romeo Tonale e porterà al debutto un nuovo linguaggio stilistico lanciato qualche tempo fa sul concept Vision 7S.



Gruppi ottici anteriori Matrix LED, mascherina integrata nel paraurti, lettering del marchio posizionato in basso e due appariscenti prese d'aria. Al retro, il look della Elroq è più discreto, i fari sono a LED e riprendono nella conformazione, quelli anteriori. Moderna ma anche e soprattutto efficiente, un fattore questo determinante per un'auto elettrica che deve poter vantare una bassa resistenza aerodinamica. Il suo Cx sarà di 0,26. Diverse le motorizzazioni con cui sarà offerta la nuova Skoda Elroq, tutte elettriche e con potenze fino a 150 kW. Le varianti, 50, 60 e 85 saranno a trazione posteriore mentre la 85X, sfrutterà la presenza di un secondo motore elettrico per offrire la trazione integrale. La potenza di picco in questo caso sarà di 220 kW (contro i 210 della 85), per un'autonomia che supererà abbondantemente i 550 km. Per i tempi di ricarica, le batterie di nuova generazione, sopporteranno ricariche fino a 175 kW, sarà così possibile passare dal 10 all'80% della capacità massima in meno di 30 minuti.