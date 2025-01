Stellantis e dSPACE: una partnership per accelerare lo sviluppo di software innovativi

(Adnkronos) –

Stellantis e dSPACE hanno siglato un memorandum d’intesa per accelerare lo sviluppo di nuovi veicoli basati sul cloud. Questa collaborazione permetterà ai futuri veicoli Stellantis di offrire una connettività avanzata e l’adozione di tecnologie innovative, tra cui nuovi e sofisticati sistemi di assistenza alla guida. Gli ingegneri del gruppo automobilistico potranno utilizzare la piattaforma VEOS di dSPACE

per test Software-in-the-Loop (SIL), rendendo più rapido lo sviluppo di funzionalità orientate al cliente. Grazie agli ambienti virtuali, sarà possibile sviluppare, integrare, testare e ottimizzare nuovi software già nelle prime fasi del processo di progettazione. Questo approccio consentirà di ridurre significativamente i tempi necessari per l’introduzione di tecnologie all’avanguardia nei futuri veicoli Stellantis. Sulle nuove piattaforme tecnologiche, circa l’80-85% dei test viene effettuato tramite soluzioni SIL. L’integrazione delle tecnologie dSPACE permetterà agli ingegneri di Stellantis di consegnare nuovi software per veicoli in meno di due anni. La strategia software di Stellantis ruota attorno a tre piattaforme tecnologiche di punta, alimentate dall’intelligenza artificiale: STLA Brain, STLA SmartCockpit e STLA AutoDrive.

Questi innovativi sistemi saranno introdotti progressivamente a partire dal 2025 su di una serie di veicoli. Combinandosi nel potente ecosistema Virtual Engineering Workbench (VEW), le piattaforme offriranno funzionalità all'avanguardia, supportando l'evoluzione tecnologica dei 14 marchi distintivi del gruppo Stellantis. "L'integrazione degli strumenti dSPACE nel nostro Virtual Engineering Workbench ci consentirà di offrire funzionalità innovative in tempi più rapidi, soddisfacendo le aspettative dei clienti e migliorando la loro esperienza di guida", ha dichiarato Yves Bonnefont, Chief Software Officer di Stellantis. "Questa collaborazione è fondamentale per realizzare la nostra strategia basata su veicoli intelligenti e connessi, garantendo miglioramenti continui tramite aggiornamenti over-the-air".