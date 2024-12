Subaru Forester: cinque stelle nei test Euro NCAP

(Adnkronos) – La nuova Subaru Forester conquista il massimo punteggio nei test Euro NCAP, aggiudicandosi anche il titolo di TOP Safety Pick+, riconoscimento assegnato dall’Insurance Institute for Highway Safety (IIHS).

Si tratta di un’organizzazione senza scopo di lucro, finanziata esclusivamente dalle compagnie assicurative, che mira a ridurre al minimo gli incidenti stradali e le conseguenti vittime, promuovendo la sicurezza dei nuovi veicoli. I test condotti dall’Insurance Institute for Highway Safety prendono in considerazione due aspetti principali: • la resistenza agli urti e la capacità di un veicolo di proteggere i suoi occupanti; • la possibilità di prevenire una collisione grazie a tecnologie in grado di ridurne anche la gravità. Venduta in oltre 5 milioni di unità in tutto il mondo, la prima generazione di Forester è stata commercializzata 27 anni fa. In Italia, il SUV giapponese ha raggiunto un totale di oltre 30.000 esemplari venduti. La nuova generazione presenta una rigidità torsionale del telaio incrementata del 10% rispetto al passato, oltre a un alleggerimento complessivo che varia da 29 a 40 kg, a seconda dell’allestimento. Su tutta la gamma è presente il sistema X-Mode, dotato di Hill Descent Control, una tecnologia che controlla la velocità di discesa del veicolo in presenza di superfici scivolose o pendenze ripide.

La nuova Subaru Forester offre un’altezza da terra di 220 mm e una capacità di traino di 1.870 kg.

