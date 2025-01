Suzuki al CES 2025: la filosofia “Sho-Sho-Kei-Ten-Bi” per una mobilità sostenibile

(Adnkronos) –

Suzuki Motor Corporation presenta al CES 2025 di Las Vegas un nuovo approccio progettuale basato sulla filosofia “Sho-Sho-Kei-Ten-Bi”. Questo principio, radicato nella storia del Costruttore giapponese, continua a guidarne le scelte verso soluzioni innovative e sostenibili. La filosofia si fonda su quattro pilastri: realizzare veicoli compatti, leggeri, minimali e dal design unico e riconoscibile. Al CES, Suzuki espone le sue ultime innovazioni, tra cui la nuova piattaforma multiuso e-Mobility. Grazie a tecnologie all’avanguardia, questa piattaforma facilita l’accesso rapido e agevole di sedie a mobilità elettrica all’interno dei veicoli. Un’altra novità è il debutto del mini van Suzuki Super Carry, che incarna perfettamente i principi di “Sho-Sho-Kei-Ten-Bi”.

Toshihiro Suzuki, presidente della Suzuki Motor Corporation, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di partecipare al CES per la prima volta. Crediamo che il nostro approccio produttivo possa offrire soluzioni concrete alle sfide sociali, comprese le questioni ambientali e l’obiettivo della neutralità carbonica. Al CES 2025, siamo fieri di collaborare con partner che condividono la nostra visione, promuovendo la libertà di movimento su scala globale. Il nostro impegno è migliorare come ‘Lifestyle Infrastructure Company’, plasmando il mondo di domani”.



La e-Mobility è una micropiattaforma multiuso progettata per alimentare una vasta gamma di dispositivi e robot. Tra le tecnologie integrate spiccano la guida autonoma e l'intelligenza artificiale, applicate per affrontare diverse esigenze pratiche. Al CES 2025, Suzuki presenta due esempi concreti di questa innovazione: • Robot per la consegna automatica LM-A di LOMBY Inc. • Drone per la rimozione della neve V3 di Everblue Technologies Inc. Entrambi i dispositivi sono sviluppati utilizzando la piattaforma e-Mobility, confermando l'impegno di Suzuki nel guidare la transizione verso una mobilità elettrica e sostenibile.