Salute: sport come farmaco, al via iter Ddl per esercizio fisico in ricetta medica

(Adnkronos) – “Lo sport è un ‘farmaco’ che non ha controindicazioni e fa bene a tutte le età”. Ne è convinta la senatrice Daniela Sbrollini, prima firmataria del Ddl ‘Disposizioni recanti interventi finalizzati all’introduzione dell’esercizio fisico come strumento di prevenzione e terapia all’interno del Servizio sanitario nazionale’, sottoscritto ieri da tutti i partiti in Commissione Sanità del Senato. “In Italia – si legge in una nota – il costo dell’inattività fisica è stimato in 1,3 miliardi di euro nei prossimi 30 anni. Obiettivo del Ddl è promuovere l’esercizio fisico e permettere alle famiglie di usufruire delle detrazioni fiscali, recuperando attraverso il 730 parte dell’investimento. Si avvia un iter legislativo che potrebbe essere rivoluzionario”. “Il disegno di legge che ho presentato – spiega Sbrollini – intende dare la possibilità a pediatri, medici di medicina generale e specialisti di inserire l’eservizio fisico in ricetta medica, così che le famiglie possano usufruire delle detrazioni fiscali. La speranza è che, recuperando attraverso il 730 parte dell’investimento, le persone siano incentivate a impegnarsi in attività positive per la propria salute. I numeri evidenziano che l’esercizio fisico, nonostante sia un fattore determinante per la salute degli individui, è infatti ancora troppo poco praticato. I dati dell’Eurobarometro dicono che nell’Unione europea il 45% delle persone afferma di non fare mai esercizio fisico o praticare sport e una su tre ha livelli insufficienti di attività fisica. La conseguenza è l’insorgere di milioni di casi di malattie non trasmissibili che peggiorano la salute delle persone e gravano sulle economie dei singoli Paesi”. “Il rapporto congiunto dell’Oms e dell’Ocse ‘Step up! Affrontare il peso dell’insufficiente attività fisica in Europa’ – ricorda Sbrollini – evidenzia che, con un aumento dell’attività fisica a 150 minuti a settimana, si eviterebbero in Europa 11,5 milioni di nuovi casi di malattie non trasmissibili entro il 2050, tra cui 3,8 milioni di casi di malattie cardiovascolari, 1 milione di casi di diabete di tipo 2, oltre 400mila casi di diversi tumori. In Italia il costo dell’inattività fisica è stimato” appunto “in 1,3 miliardi di euro nei prossimi 30 anni. Da qui l’importanza di un’iniziativa legislativa che consenta finalmente di prescrivere l’esercizio fisico esattamente come un farmaco”. “Una battaglia, quella per sostenere il binomio tra sport e salute, che è importante portare avanti su più fronti – aggiunge Sbrollini – Come presidente dell’Intergruppo parlamentare Obesità, diabete e malattie croniche non trasmissibili, a fianco delle società scientifiche Fesdi, Sid e Amd, ho promosso negli ultimi anni molte iniziative, tra cui la firma di importanti protocolli d’intesa con il Coni e con Sport e Salute, finalizzati alla promozione dell’attività sportiva come corretto stile di vita e come forma di prevenzione per il diabete e l’obesità, con il coinvolgimento del mondo dello sport”. “Ritengo che lo sport sia uno strumento per investire sul miglioramento del Paese. E’ importante portare avanti un lavoro comune che consenta il riconoscimento del valore formativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva, ponendo la cura e la prevenzione delle malattie croniche al centro dell’agenda politica e dell’azione legislativa. Ringrazio i colleghi della Commissione Sanità del Senato per il sostegno a questo disegno di legge, e auspico che con l’impegno comune la prescrizione dell’esercizio fisico come un farmaco possa divenire presto una legge”, conclude Sbrollini. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)