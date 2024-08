West Nile, in Italia 24 nuovi casi nell’ultima settimana: salgono a 3 i morti

(Adnkronos) – In Italia sono stati 24, nella prima settimana di agosto, i nuovi casi di infezione da virus West Nile nell’uomo. Dall’inizio di maggio 2024 sono stati segnalati nel nostro Paese 52 casi confermati, mentre si attestavano a 28 nel precedente bollettino. Tra i casi confermati sono stati notificati 3 decessi – uno in Veneto, uno Friuli Venezia Giulia, uno in Emilia Romagna – uno in più rispetto alla scorsa settimana. Tra le infezioni confermate, 29 si sono manifestate nella forma neuro-invasiva (1 Lombardia, 8 Veneto, 3 Friuli Venezia Giulia, 13 Emilia Romagna, 2 Puglia, 1 caso importato dagli Stati Uniti e 1 dall’Albania), 8 sono stati i casi asintomatici identificati in donatori di sangue (8 Emilia Romagna), 15 i casi di febbre (9 Veneto, 4 Emilia Romagna, 1 caso importato da Oman e 1 dal Marocco). Il bollettino di sorveglianza integrata del West Nile e dell’Usutu virus, diffuso dall’Istituto superiore di sanità e aggiornato al 7 agosto, non rileva, però, casi di Usutu virus. La sorveglianza veterinaria attuata su cavalli, zanzare, uccelli stanziali e selvatici ha confermato la circolazione del West Nile virus in Abruzzo, Puglia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Marche e Lombardia. Sono in corso di conferma positività in provincia di Treviso, Padova, Cuneo, Torino, Oristano. Salgono a 28 le Province con dimostrata circolazione del West Nile virus appartenenti a 9 Regioni: Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Abruzzo, Campania, Puglia e Sardegna. La presenza del virus, inoltre, è stata confermata dal Cesme (Centro referenza nazionale) in 82 pool di zanzare catturate in Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Abruzzo. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)