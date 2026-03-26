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Atp Miami, oggi Sinner-Tiafoe – Diretta

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REDAZIONE
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(Adnkronos) –
Jannik Sinner torna in campo a Miami. Oggi, giovedì 26 marzo, il tennista azzurro sfida lo statunitense Frances Tiafoe – in diretta tv e streaming – nei quarti di finale del Masters 1000 americano. Sinner arriva alla sfida dopo aver battuto Dzumhur all’esordio, Moutet al terzo turno e Michelsen agli ottavi. Tiafoe invece ha eliminato Cazaux, Mensik, mattatore proprio di Jannik a Doha, e Atmane. 

 

In caso di passaggio del turno, in semifinale Sinner sfiderà il vincente di Zverev-Cerundolo. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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