16 C
Firenze
venerdì 6 Marzo 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Indian Wells, oggi Berrettini-Zverev e Cobolli-Kecmanovic – Diretta

Sport nazionale
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Esordio a Indian Wells per Matteo Berrettini e Flavio Cobolli. Oggi, venerdì 6 marzo, i tennisti azzurri scendono in campo nel secondo turno del Masters 1000 americano – in diretta tv e streaming – per vedersela rispettivamente con Alexander Zverev e Miomir Kecmanovic, nella giornata che vedrà anche il debutto di Lorenzo Musetti e, nella notte, Jannik Sinner. 

Per Berrettini, in realtà, non si tratta della prima partita disputata nel torneo. Il tennista romano arriva infatti alla sfida dopo aver battuto il francese Adrian Mannarino nel primo turno, mentre Cobolli arriva negli Stati Uniti dopo il trionfo all’Atp di Acapulco. 

Nella notte sarà il turno di Jannik Sinner, in campo contro Svrcina. 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
16 ° C
16.9 °
14.3 °
52 %
3.1kmh
0 %
Ven
14 °
Sab
19 °
Dom
18 °
Lun
19 °
Mar
19 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1478)ultimora (1317)sport (76)Eurofocus (59)demografica (26)Eugenio Giani (20)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati