Italia-Spagna, oggi finale Coppa Davis. Orario e dove vederla in tv e streaming

Italia-Spagna in finale di Coppa Davis 2025.

Oggi, domenica 23 novembre, gli azzurri di capitan Filippo Volandri affrontano gli iberici nell’ultimo atto del torneo a Bologna, con l’obiettivo di uno storico tris consecutivo nel torneo, dopo i successi del 2023 e del 2024. La Nazionale ha battuto Austria e Belgio tra quarti e semifinale, mentre gli spagnoli hanno eliminato Repubblica Ceca e Germania. Ecco orario e dove vedere la finale di Coppa Davis Italia-Spagna in diretta tv e streaming.

Italia-Spagna, finale di Coppa Davis, si giocherà oggi, domenica 23 novembre, alle 15.

La finale di Coppa Davis Italia-Spagna è visibile in diretta tv in chiaro su Supertennis e su Rai 1 e in streaming sulla piattaforma SuperTenniX e su Rai Play.

