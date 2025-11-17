15.9 C
Firenze
lunedì 17 Novembre 2025
Juve, escluse lesioni per Vlahovic

Sport nazionale
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Un problema muscolare rimediato con la Nazionale, in una settimana triste che ha decretato l’eliminazione dal Mondiale. Dusan Vlahovic è tornato a Torino e adesso il suo focus è sulla Juventus.  

L’ex Viola è rientrato in Italia ed è sotto l’attenzione dello staff medico della Juventus. 

Gli esami hanno escluso lesioni, sebbene resti in dubbio per la sfida alla Fiorentina. Spalletti lo monitorerà nel corso dei prossimi giorni, tenendo conto anche dell’impegno ravvicinato contro il Bodo/Glimt di martedì sera.  

Ove mai non dovesse recuperare in tempo per la sfida contro la Fiorentina, Openda si candida per una maglia da titolare. L’ex Lipsia non è ancora riuscito a conquistare i fantallenatori che hanno investito su di lui, ma chissà che ora non possa giovare della cura Spalletti nel corso delle prossime settimane.  

Fantacalcio.it per Adnkronos 

sport/fantacalcio

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

