15.9 C
Firenze
lunedì 17 Novembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Lazio, le ultime su Cancellieri e Rovella

Sport nazionale
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – La Lazio prova a recuperare qualche infortunato durante questa pausa per le Nazionali, soprattutto Castellanos che sta tornando da un problema muscolare accusato nel mese di ottobre. Un altro calciatore che potrebbe tornare a dicembre è Cancellieri.  

 L’ex Empoli e Parma rimarrà quindi fuori dai convocati nel prossimo match contro il Lecce e nella doppia gara contro il Milan, in programma il 29 novembre a San Siro e il 4 dicembre all’Olimpico per la Coppa Italia, oltre che contro il Bologna. 

Il possibile rientro di Cancellieri potrebbe coincidere con l’impegno contro il Parma del 13 dicembre, data alla quale il giocatore punta con determinazione per tornare a dare il suo contributo alla squadra. Solo allora mister Maurizio Sarri dovrebbe ritrovarlo a disposizione ed avere una scelta in più in attacco, reparto che sta faticando in questa stagione regalando pochi bonus anche in ottica Fantacalcio.
 

Intanto, il lungo stop di Rovella, infatti, riapre automaticamente la porta a Fisayo Dele-Bashiru, rimasto fuori lista in seguito al reintegro di Toma Basic. La Lazio ha già utilizzato uno dei due switch consentiti nel 2025-26 (quello tra Basic e Dele). Se dovesse procedere anche allo scambio Dele-Rovella, esaurirebbe tutte le sostituzioni disponibili prima della finestra invernale.
 

Fantacalcio.it per Adnkronos
 

sport/fantacalcio

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
15.9 ° C
16.5 °
13.8 °
90 %
4.5kmh
75 %
Lun
15 °
Mar
14 °
Mer
14 °
Gio
13 °
Ven
11 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1589)ultimora (1484)sport (59)demografica (46)attualità (34)campionato (19)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati