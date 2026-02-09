7.7 C
Firenze
lunedì 9 Febbraio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Milano Cortina, l’Italia a caccia di nuove medaglie – Diretta

Sport nazionale
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Milano Cortina 2026 riparte oggi, 9 febbraio, con gli atleti italiani di nuovo protagonisti in diverse discipline, dal curling alla combinata di sci alpino fino all’hockey e allo slopestyle femminile. Tra gli appuntamenti più attesi ci sono la sfida nel doppio misto di curling con gli azzurri Stefania Constantini e Amos Mosaner, la combinata a squadre maschile di sci alpino e altre finali con medaglie in palio. 

 

La nuova giornata olimpica segue un weekend di grande soddisfazione per l’Italia: nella prima settimana di gare gli azzurri avevano firmato un record con sei medaglie conquistate in una sola giornata, tra argenti e bronzi in diverse discipline. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
7.7 ° C
9.3 °
6.3 °
76 %
1kmh
40 %
Lun
11 °
Mar
11 °
Mer
12 °
Gio
13 °
Ven
13 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1446)ultimora (1274)sport (77)Eurofocus (57)demografica (38)carabinieri (20)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati