12 C
Firenze
giovedì 12 Febbraio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

**Referendum: Mosaner, ‘mai autorizzato mie immagini a fini politici, Pd rimuova post’**

Sport nazionale
REDAZIONE
REDAZIONE
Corriere Toscano
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – “In merito alla diffusione sui canali social del Partito democratico di un video che riprende immagini di una mia partita accompagnate da un messaggio di invito al voto per il referendum del prossimo 22 e 23 marzo, desidero precisare che non sono stato informato preventivamente dell’utilizzo di tali immagini né ho in alcun modo autorizzato l’associazione della mia performance sportiva a messaggi o iniziative di carattere politico”. Così su instagram, l’olimpionico azzurro Amos Mosaner chiede la rimozione del post del Pd a favore del no al referendum sulla giustizia che ritraeva alcune immagini dell’incontro di curling, in coppia con Stefania Costantini.  

“Chiedo -prosegue Mosaner- che le immagini che mi ritraggono vengano rimosse da qualsiasi comunicazione che possa generare un collegamento, diretto e indiretto, tra la mia attività sportiva e iniziative di natura politica. Il mio impegno è e rimane esclusivamente sportivo, nel rispetto dei valori olimpici e di tutti coloro che mi seguono e mi sostengono”. Dopo il messaggio dell’azzurro, il Partito democratico ha rimosso il video dai suoi canali social, esprimendo dispiacere per qualsiasi fraintendimento. 

politica

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
12 ° C
13.5 °
10.9 °
72 %
2.7kmh
75 %
Gio
13 °
Ven
14 °
Sab
10 °
Dom
14 °
Lun
10 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1435)ultimora (1267)sport (72)Eurofocus (56)demografica (40)carabinieri (20)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati