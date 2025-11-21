Serie A. Inter – Milan: i nerazzurri non vincono da 5 Derby, stavolta sono favoriti a 1,95 su Sisal.it. ﻿

(Adnkronos) – Dopo la sosta Nazionali, torna il campionato e la 12esima giornata si accende con diversi big match, tra cui spicca il Derby della Madonnina tra Inter e Milan. I nerazzurri, primi in classifica, si affacciano alla stracittadina con l’obiettivo di vincere, non solo per difendere la vetta ma anche per interrompere il trend negativo, che vede il Milan imbattuto con i cugini interisti da 5 gare. I punti in palio sono pesanti per entrambe, ma gli esperti di Sisal considerano l’Inter più motivata e in condizione, come dimostrano le 4 vittorie consecutive tra Serie A e Champions: i nerazzurri sono infatti nettamente avanti, a 1,95, si sale a 4,00 per la vittoria milanista, il pareggio è a 3,50. Ci si aspetta un derby divertente, con entrambe le squadre a segno a 1.72, anche se Under e Over 2,50 si equivalgono a 1,85. L’Inter – con 11 reti – e il Milan – con 9 – sono le due squadre che hanno segnato più gol nel primo tempo in questa stagione, ecco perché è molto probabile che la prima marcatura avvenga nei primi 45 minuti, a 1,36, con l’ipotesi di sbloccare il match nel primo quarto d’ora a 3,00. Lautaro Martínez, 9 gol in 20 sfide contro il Milan, è il primo candidato a segnare, a 2,25. Sulla sponda rossonera invece, c’è in pole Pulisic, che torna titolare dopo uno stop di quasi 50 giorni: la sua rete è a 4,00.

Nessuna vittoria nelle ultime 3 gare e la perdita della vetta della classifica: il Napoli è praticamente obbligato alla vittoria nel match casalingo con l’Atalanta, fresca dell’avvicendamento in panchina tra Juric e Palladino. Gli azzurri di Conte comandano il pronostico di Sisal, con il successo a 2,20, la vittoria della Dea è a 3,40, il pareggio a 3,20. Occhi puntati su Hojlund, alla prima da ex contro l’Atalanta: finora il danese è fermo a soli due gol, la rete alla sua ex squadra è a 3,25. La difesa partenopea invece, dovrà stare particolarmente attenta a Lookman, proprio il Napoli è infatti la squadra a cui il nigeriano ha segnato di più, con 5 gol in Serie A: la sesta rete è un’ipotesi a 3,75. Altra sfida di cartello al Franchi, tra Fiorentina e Juventus con la viola ultima in classifica e ancora a secco di vittorie in campionato. Anche se la Fiorentina è rimasta imbattuta nelle due sfide più recenti con i bianconeri, gli esperti di Sisal favoriscono gli uomini di Spalletti, a 2,00, il primo successo dei toscani vale 4,00 mentre il pareggio si gioca a 3,25. Turno, sulla carta, in discesa per la Roma che ha la possibilità di tenersi salda al primo posto: i giallorossi sono favoriti con la Cremonese, a 1,62 contro il 5,75 dei lombardi. Bene anche il Bologna, a 2,15, in casa dell’Udinese, a 3,75, mentre la Lazio ospita il Lecce da grande favorita, a 1,62 contro il 6,00 dei salentini.

