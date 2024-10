A Prato i campionati italiani individuali e di società di marcia

Getting your Trinity Audio player ready...

PRATO – Si terrà a Prato domenica 13 ottobre il campionato italiano e il campionato di società di marcia.

Il circuito, di 2 chilometri, coinvolgerà un tratto di viale Galilei, tra il civico 65/a e la rotonda con via Marradi, su un circuito di 2 chilometri.

Ad illustrare il programma dell’evento la sindaca Ilaria Bugetti, il presidente dell’Atletica Prato Sauro Settesoldi e gli altri membri dello staff organizzativo della manifestazione.

Alle 8.30 è prevista la partenza della Km 35 Sen/Pro M/F, alle 8.50 la partenza km 20 Sen/Pro F + km 20 Jun F + km 20 Master F e alle 10:50 la partenza km 20 Sen/Pro M + km 20 Jun M + km 20 Master M. Nel parco degli Ulivi, adiacente al viale Galilei, si svolgeranno anche le gare dei più piccoli (categorie: ragazzi, cadetti e allievi), si tratta dell’ultima prova del campionato toscano a squadre. Il numero totale degli iscritti è di circa 350 (150 dagli juniores in su e 200 i più piccoli). La gara di chilometri 35 è valida inoltre per la qualificazione ai mondiali di Tokyo del prossimo anno.

Madrina della gara sarà la marciatrice Antonella Palmisano, vincitrice di 19 titoli italiani e medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo. Tanti nomi importanti anche tra i partecipanti come Andrea Cosi della Firenze Marathon, arrivato secondo l’anno scorso ai campionati mondiali under 23 che si sono svolti in Finlandia, oppure Teodorico Caporaso, che ha partecipato a 3 campionati mondiali e a uno europeo. Ancora: Giuseppe Disabato, Stefano Chiesa, Aldo Andrei, Federica Curiazzi, Lidia Barcella ecc.

“Questa è forse la più importante manifestazione di marcia su strada di quest’anno in Italia perché è l’ultima prova del Grand Prix a squadre e individuale – ha detto il presidente dell’Atletica Prato Sauro Settesoldi – È una gara che Prato ha già ospitato in altre occasioni sempre su viale Galilei, che è diventata praticamente la sede ufficiale. Tra l’altro questo percorso è considerato, a livello nazionale, uno dei più interessanti e veloci perché è strutturato su un circuito ad anello di 2 chilometri; solitamente per questo genere di gare è di 1 chilometro (l’accorciamento implica un peggioramento dei tempi). Quest’anno la competizione ci sta ancora più a cuore perché la squadra Juniores femminile pratese è in testa al campionato con un discreto margine di vantaggio sulla seconda. Il nostro auspicio è che domenica riesca ad aggiudicarsi la medaglia d’oro”.

“Riuscire ad organizzare una manifestazione del genere – ha aggiunto Settesoldi – implica per noi uno sforzo organizzativo enorme sotto tutti gli aspetti, uno dei tanti riguarda l’ingaggio dei tanti giudici dislocati lungo il percorso. Ringraziamo pertanto l’amministrazione comunale per il suo contributo. Nei giorni scorsi abbiamo inoltre avvisato sia i cittadini direttamente interessati che le attività commerciali delle deviazioni e delle interruzioni al traffico che sono previste domenica sul percorso. Ci tengo, infine, a ringraziare Alessandro Maccarini, uno degli organizzatori della marcia, che oggi non è qui presente a causa di un malore, a cui auguriamo anche una pronta guarigione”.

“Per noi è un orgoglio avere un’associazione strutturata che riesce a portare in città un evento così importante – ha dichiarato la sindaca Ilaria Bugetti – Sarà anche l’occasione per far conoscere il nostro territorio alle tante persone che accoglieremo. C’è grande attesa per quella che secondo me sarà una bella giornata. Chiediamo un po’ di pazienza ai cittadini per i divieti e le deviazioni previste per la giornata. Capisco il disagio ma credo anche che di fronte ad una manifestazione nazionale di questo livello si possa trovare comprensione da parte delle persone”.

I divieti e le deviazioni durante la manifestazione. In occasione della gara dalle 5 di domenica 13 ottobre fino al termine della corsa sarà attivo il divieto di sosta nell’area di parcheggio tra la Scuola d’infanzia Meucci e il campo sportivo Rossi e dalle 6 il divieto riguarderà Viale Galileo Galilei, nel tratto compreso tra il civico 65/a e la rotonda con via Marradi.

Sempre dalle 5 di domenica 13 e fino al termine della gara, comunque non oltre le 16, sarà attivo il divieto di transito in Viale Galileo Galilei, nel tratto compreso tra il Ponte Francesco di Marco Datini e la rotonda con via Marradi, consentendo l’uscita in direzione di Ponte Datini ai veicoli provenienti dal tratto a senso unico di marcia di via Negri, all’altezza del civico 1. Divieto di transito anche nella Pista ciclo-pedonale Gino Bartali, nel tratto posto all’interno del Parco degli Ulivi e compreso indicativamente tra via Gherardi e via della Gualchiera.

Durante i divieti il traffico proveniente dal lato di Ponte Francesco di Marco Datini e diretto verso Santa Lucia sarà deviato in Via Targetti, via Mozza sul Gorone, via Mozza, via Bologna, viale Galilei (lato Santa Lucia), il traffico proveniente dal lato di Santa Lucia e diretto verso Ponte Francesco di Marco Datini sarà deviato in via Bologna, via Badiani, viale F.lli Cervi, via Rossi, Piazza Medaglie d’oro, via del Cilianuzzo, via Mozza, via Mozza sul Gorone, via Targetti e viale Galilei (lato Piazza Mercato Nuovo), il traffico proveniente da via Bologna/via Badiani e diretto verso via Marradi sarà deviato in via Bologna, via Campana, via Marradi e viale Galilei (esclusivamente in direzione Santa Lucia).