Prima sconfitta stagionale per la Savino Del Bene a Busto Arsizio

Getting your Trinity Audio player ready...

Eurotek Uyba Busto Arsizio – Savino Del Bene Scandicci 3-1 (25-22, 23-25, 25-20, 25-20) BUSTO ARSIZIO: Howard n.e., Pelloni (L1), Piva 8, Olaya n.e., Van Avermaet 13, Morandi n.e., Lualdi n.e., Sartori 9, Obossa 24, Frosini n.e., Kunzler 13, Boldini 3, Scola, Concolino (L2) n.e.. All. Barbolini SAVINO DEL BENE SCANDICCI Herbots 5, Castillo (L2), Ruddins 7, Kotikova n.e., Ognjenovic 1, Parrocchiale (L1), Bajema 4, Graziani 6, Nwakalor 2, Carol 8, Baijens, Antropova 24, Mingardi 3, Gennari. All.: Gaspari

ARBITRI: Puecher – Marconi

SCANDICCI – Trasferta amara per la Savino Del Bene Volley che esce sconfitta dalla E-Work Arena per tre set a uno dopo due ore di gioco.

Avvio di gara complesso per la Savino Del Bene Volley che nel primo set, dopo un inizio equilibrato, subisce il buon gioco delle bustocche, trascinate da Piva e Obossa (5 punti nel parziale). Rientro in campo ancora non positivo per le ragazze di Gaspari che faticano a trovare ritmo: l’inserimento di Bajema per Ruddins e i buoni spunti di Carol permettono però di aggiudicarsi il parziale con il minimo scarto (23-25). Con Bajema e Graziani in campo dall’inizio del set sembra che le toscane si siano finalmente assestate, conducendo a tratti il parziale (9-12) ma gli efficaci turni al servizio delle farfalle oltre ai colpi di una prolifica Obossa (10 punti nel set) portano le ragazze di Barbolini sul 2-1 (25-20). Ulteriori sostituzioni per la Savino Del Bene Volley che schiera Castillo, Ruddins e Nwakalor ma i primi scambi sono sempre a favore di Lualdi e compagne (3-6). Le toscane provano di rimanere aggrappate al punteggio, almeno fino al 17-17: il nuovo allungo della squadra di casa si rivela però decisivo con Piva che chiude il match in favore della Eurotek UYBA Busto Arsizio (25-20).

A livello statistico, la Uyba ha servito con maggiore efficacia (6-4) ma ha realizzato un numero minore di muri vincenti (4-11, 5 di Carol). Per quanto poi riguarda le percentuali di ricezione, le farfalle hanno registrato numeri migliori (65% – 57%) così come anche in attacco (43% – 28%).

Obossa e Antropova sono risultate le migliori realizzatrici dell’incontro con 24 punti a testa, seguite dalle bustocche Van Avermaet e Kunzler con 13. Per la Savino Del Bene Volley 8 punti per Carol e 7 per Ruddins.

Britt Herbots post partita commenta così: “Diverse cose non sono andate nel verso giusto, il nostro muro-difesa non ha funzionato per niente e invece loro sono entrate in campo molto aggressive, sfruttando tutte le opportunità alte sulle mani del muro. Noi non siamo state abbastanza intense in battuta, in attacco e un po’ tutti gli aspetti del gioco.”