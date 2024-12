Il Gasometro di Torino si trasforma in un’arena di gioco grazie a PlayStation

(Adnkronos) – Torino ha ospitato un evento unico nel suo genere: dal 2 al 4 dicembre, il Gasometro Italgas di Vanchiglia si è trasformato in un’enorme arena di gioco interattiva. L’iniziativa, promossa da Sony Interactive Entertainment Italia nell’ambito della campagna “Play has no limits”, ha animato lo storico monumento industriale con un’installazione di luci LED di 600 mq, per un totale di 15.000 pixel. I visitatori hanno potuto partecipare al gioco “Match the Shapes”, sfidando i propri riflessi e cercando di far combaciare le iconiche forme PlayStation che apparivano sull’imponente schermo luminoso. L’evento ha offerto un’esperienza coinvolgente e innovativa, dimostrando come il gioco possa nascere in contesti inusuali e inaspettati. La scelta del Gasometro come location non è stata casuale: il monumento, simbolo di Torino e della sua storia industriale, è attualmente al centro di un importante progetto di riqualificazione che lo trasformerà in un polo dell’innovazione. L’iniziativa di Sony si inserisce perfettamente in questo contesto, sottolineando il legame tra passato, presente e futuro e celebrando il valore del gioco in tutte le sue forme. L’evento ha rappresentato una declinazione locale della campagna globale “Play has no limits”, con la quale Sony Interactive Entertainment intende promuovere il gioco come strumento di creatività, interazione e scoperta. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)