Just Dance 2025 Edition e la sensibilizzazione sull’ADHD

(Adnkronos) – Just Dance 2025 Edition, l'ultima edizione del videogioco di ballo sviluppato da Ubisoft, introduce una coreografia dedicata alla sensibilizzazione sul disturbo da deficit di attenzione/iperattività (ADHD). L'ADHD è un disturbo evolutivo che si manifesta con difficoltà di attenzione, concentrazione, controllo degli impulsi e del livello di attività, influenzando l'adattamento all'ambiente e la gestione delle relazioni interpersonali. La sua prevalenza è significativa, soprattutto in età evolutiva. La coreografia presente in Just Dance 2025 Edition, realizzata sulle note del brano "BANG BANG! (My Neurodivergent Anthem)" di Galantis, si propone di affrontare il tema dell'ADHD in modo positivo ed edificante. Il brano, ideato da Christian Karlson, membro del duo musicale che convive con l'ADHD, traduce in musica l'esperienza personale dell'artista. L'obiettivo di Ubisoft è quello di utilizzare il videogioco come strumento di sensibilizzazione e inclusione, offrendo un'esperienza che permetta di comprendere le sfide legate all'ADHD e di valorizzare le abilità uniche delle persone che ne sono affette. Secondo la Dott.ssa Martina Migliore, esperta di psicoterapia cognitivo comportamentale, i videogiochi possono svolgere un ruolo importante nel promuovere la consapevolezza e l'accettazione sociale dell'ADHD. Just Dance 2025 Edition, con la sua coreografia dedicata, dimostra come l'intrattenimento possa contribuire all'educazione e all'inclusività. Just Dance 2025 Edition è disponibile per Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.