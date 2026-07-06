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Benzina e diesel, prezzi carburanti oggi 6 luglio

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REDAZIONE
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(Adnkronos) –
Nuovo leggero incremento per i prezzi medi dei carburanti oggi lunedì 6 luglio. E’ quanto emerge dai dati dell’Osservatorio dei prezzi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy che mostrano un prezzo medio in modalità ‘self service’ lungo la rete stradale nazionale pari a 1,844 euro/l per la benzina e 1,925 euro/l per il gasolio. Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 1,938 euro/l per la benzina e 2,008 euro/l per il gasolio. 

Il mancato rinnovo del taglio delle accise sui carburanti potrebbe costare agli automobilisti italiani circa 1,4 miliardi di euro l’anno solo per i rifornimenti sulla rete stradale e autostradale. È la stima diffusa da Codacons, che commenta i recenti rialzi dei listini di benzina e gasolio. 

Il Codacons sottolinea inoltre come gli aumenti si inseriscano nel periodo estivo, tradizionalmente caratterizzato da un maggior uso dell’auto per gli spostamenti, nonostante il petrolio abbia registrato un calo di circa il 25% dall’inizio di giugno. 

L’Unione nazionale consumatori parla di un impatto immediato sui pieni di carburante, stimando rincari fino a circa 2 euro per un pieno da 50 litri in pochi giorni. L’associazione critica inoltre la scelta del mancato rinnovo dello sconto sulle accise, definendola una “stangata” per gli automobilisti. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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