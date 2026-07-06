24.9 C
Firenze
lunedì 6 Luglio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Mondiali, oggi Spagna-Portogallo: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro)

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Grande attesa a Dallas per il big match tra Spagna e Portogallo ai Mondiali. Oggi, lunedì 6 luglio, i campioni d’Europa guidati in panchina dal ct De La Fuente affrontano i lusitani – in diretta tv e streaming – negli ottavi di finale della rassegna iridata di scena in Stati Uniti, Messico e Canada. La vincente del match troverà ai quarti del torneo una tra Usa e Belgio. Sfida nella sfida il duello tra le stelle delle squadre: Lamine Yamal e Cristiano Ronaldo. 

 

La sfida tra Spagna e Portogallo è in programma oggi, lunedì 6 luglio, alle ore 21. Ecco le probabili formazioni: 

SPAGNA (4-2-3-1): Unai Simon; Pedro Porro, Cubarsì, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Baena; Oyarzabal. All. De La Fuente. 

PORTOGALLO (4-2-3-1): Diogo Costa; Cancelo, Ruben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha; Pedro Neto, Bruno Fernandes, Leao; Cristiano Ronaldo. All. Martinez. 

 

Spagna-Portogallo sarà trasmessa in diretta televisiva su Rai 1 e su Dazn. Il match si potrà seguire in streaming su Rai Play e sull’app di Dazn. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
poche nuvole
24.9 ° C
26 °
23.7 °
43 %
0.9kmh
22 %
Lun
33 °
Mar
34 °
Mer
35 °
Gio
39 °
Ven
38 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2122)ultimora (1274)Video Adnkronos (455)sport (114)salute (87)Tecnologia (61)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati