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Mondiali, oggi Stati Uniti-Belgio: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

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(Adnkronos) – I padroni di casa degli Stati Uniti affrontano il Belgio ai Mondiali 2026. Nella notte tra oggi, lunedì 6 luglio, e domani, martedì 7 luglio alle ore 2, la Nazionale americana affronterà i ‘Diavoli rossi’ – in diretta tv e streaming – negli ottavi di finale della rassegna iridata. L’attesa sfida si disputerà allo stadio di Seattle. 

La sfida tra Stati Uniti e Belgio è in programma la prossima notte alle 2 ora italiana. Ecco le probabili formazioni: 

Stati Uniti (5-3-2): Freese; A. Robinson, Ream, Richards, Freeman, Dest; McKennie, Adams, Tillman; Pulisic, Pepi. All: Pochettino. 

Belgio (4-2-3-1): Courtois; Castagne, Mechele, Theate, De Cuyper; Tielemans, Vanaken; Trossard, De Bruyne, Doku; Lukaku. All: Garcia.  

 

Stati Uniti-Belgio sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva su Dazn. Il match si potrà seguire anche in streaming sull’app di Dazn. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

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