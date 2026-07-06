24.9 C
Firenze
lunedì 6 Luglio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Wimbledon, oggi Cobolli-De Minaur: orario, precedenti e dove vederla

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Flavio Cobolli torna in campo a Wimbledon 2026. Oggi, lunedì 6 luglio, il tennista azzurro affronta l’australiano Alex De Minaur – in diretta tv e streaming – agli ottavi dello Slam di Londra. L’azzurro ha eliminato Khachanov al terzo turno, in un match chiuso al quinto set, mentre De Minaur arriva dal successo agevole contro l’americano Svajda. Ecco orario, precedenti e dove vedere il match in tv e streaming. 

Sono due i precedenti tra Cobolli e De Minaur, entrambi vinti dall’australiano ed entrambi risalenti al 2024 (negli ottavi del torneo di Vienna e al terzo turno degli Australian Open). Il match inizierà intorno alle 14. 

Il match tra Cobolli e De Minaur sarà visibile in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match si potrà seguire anche in streaming sull’app SkyGo e su NOW. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
poche nuvole
24.9 ° C
26 °
23.7 °
43 %
0.9kmh
22 %
Lun
33 °
Mar
34 °
Mer
35 °
Gio
39 °
Ven
38 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2124)ultimora (1276)Video Adnkronos (455)sport (114)salute (87)Tecnologia (61)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati