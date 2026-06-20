36.6 C
Firenze
sabato 20 Giugno 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Chi era Francesca Valentino, la turista italiana morta nella Repubblica Dominicana﻿

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Avrebbe compiuto 46 anni tra qualche settimana Francesca Valentino, la donna morta per le esalazioni sprigionate nel grave incendio che ha colpito la località turistica di Bayahibe vicino a Santo Domingo, nella Repubblica Dominicana. Insegnante di danza, proprio in quelle zone per alcuni anni aveva vissuto con suo marito, prima di rientrare in Italia, a Caserta. Madre di due bimbe, Francesca Valentino aveva partecipato in passato ad alcuni programmi televisivi. Prima di trasferirsi all’estero, aveva vissuto per un periodo a Roma, dove aveva aperto una scuola di danza, e attualmente gestiva un b&b a Caserta. Da alcuni giorni era in vacanza con la famiglia nella Repubblica Dominicana, dove si è verificata la tragedia. Era riuscita a scampare alle fiamme, ma ha perso la vita per una crisi respiratoria, probabilmente per aver respirato i fumi del rogo.  

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
36.6 ° C
37.4 °
34.8 °
28 %
2.2kmh
7 %
Sab
36 °
Dom
35 °
Lun
40 °
Mar
40 °
Mer
37 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1423)ultimora (1051)Video Adnkronos (434)salute (92)sport (84)Tecnologia (79)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati