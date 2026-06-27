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Congo-Uzbekistan: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

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(Adnkronos) – Terza giornata del girone K dei Mondiali 2026. Nella notte tra oggi, sabato 27 giugno, e domani, domenica 28, il Congo sfida l’Uzbekistan – in diretta tv e streaming – nell’ultima partita della fase a gironi della rassegna iridata di scena in Stati Uniti, Messico e Canada. La Nazionale africana ha fermato sull’1-1 il Portogallo all’esordio ed è stata battuta dalla Colombia per 1-0, mentre quella allenata da Cannavaro ha perso sia contro i sudamericani per 3-1, che contro i lusitani 5-1, venendo così eliminata dal torneo. 

 

La sfida tra Congo e Uzbekistan è in programma domenica 26 giugno all’1.30 ora italiana. Ecco le probabili formazioni: 

Congo (5-3-2): Mpasi; Wan-Bissaka, Tuanzebe, Masuaku, Mbemba, Kapuadi; Mukau, Moutoussamy, Sadiki; Bakambu, Wissa. Ct. Desabre. 

Uzbekistan (3-4-3): Yusupov; Ashurmatov, Abdulaev, Khusanov; Nasrullaev, Shukurov, Hamrobekov, Karimov; Fayzullayev, Shomurodov, Ganiev. Ct. Cannavaro. 

 

Congo-Uzbekistan sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva su Dazn, visibile tramite smart tv. Il match sarà disponibile anche in streaming sull’app e sulla piattaforma web di Dazn. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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