Fiorentina-Juve, cori discriminatori contro Vlahovic e partita a rischio sospensione. Cos’è successo

Ultima ora
(Adnkronos) – Fiorentina-Juve di oggi, sabato 22 novembre, si accende fin dai primi minuti. In uno stadio Franchi incandescente (anche per via della classifica dei viola, ultimi con 5 punti), un episodio accaduto intorno al quarto d’ora ha fatto scatenare i tifosi di casa. Il protagonista è il grande ex di serata Dusan Vlahovic, che ha dribblato Pablo Marì con un gran numero ed è stato poi trattenuto in area, cadendo a terra. L’arbitro Doveri ha fischiato inizialmente il rigore, ma poi è andato a rivedere l’azione al Var decidendo di revocarlo. Una decisione che ha generato un evidente disappunto dell’attaccante serbo. Qui i tifosi della Fiorentina hanno iniziato a fischiarlo, facendo partire anche cori di discriminazione nei suoi confronti (“Sei uno zingaro”). Dopo qualche minuto di stop, con messaggio anti-razzismo fatto diffondere dagli altoparlanti, la partita è ripresa. 

 

sport

