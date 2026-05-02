25.4 C
Firenze
sabato 2 Maggio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Gp Miami, dominio Norris nella sprint davanti a Piastri. Ordine di arrivo e classifica Mondiale

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Lando Norris domina la gara sprint del Gp di Miami oggi, sabato 2 maggio. Il britannico della McLaren chiude la gara veloce davanti al compagno di squadra Oscar Piastri e alla Ferrari di Charles Leclerc. Il pilota della Mercedes Kimi Antonelli, leader del Mondiale di Formula 1, viene penalizzato di 5″ per track limits e retrocede dal quarto al sesto posto. Salgono al quarto e quinto posto rispettivamente il compagno di squadra alla Mercedes, l’inglese George Russell, e l’olandese della Red Bull Max Verstappen. Il pilota emiliano è al comando della classifica piloti con 75 punti, sette in più di Russell e venti in più di Leclerc.
 

Ecco l’ordine di arrivo della gara sprint a Miami:  

1. Lando Norris (McLaren)
 

2. Oscar Piastri (McLaren) 

3. Charles Leclerc (Ferrari) 

4. George Russell (Mercedes) 

5. Max Verstappen (Red Bull) 

6. Kimi Antonelli (Mercedes) PENALIZZATO
 

7. Lewis Hamilton (Ferrari) 

8. Pierre Gasly (Alpine) 

9. Franco Colapinto (Alpine) 

10. Isack Hadjar (Red Bull) 

11. Gabriel Bortoleto (Audi) 

12. Esteban Ocon (Haas) 

13. Oliver Bearman (Haas) 

14. Carlos Sainz (Williams) 

15. Liam Lawson (Racing Bulls) 

16. Sergio Perez (Cadillac) 

17. Lance Stroll (Aston Martin) 

18. Fernando Alonso (Aston Martin) 

19. Valtteri Bottas (Cadillac) 

20. Alexander Albon (Williams) 

Rit. Nico Hulkenberg (Audi) 

Rit. Arvid Lindblad (Racing Bulls) 

Ecco la classifica piloti aggiornata dopo la sprint race del Gp di Miami:  

1. Kimi Antonelli – 75 punti
 

2. George Russell – 68 punti 

3. Charles Leclerc – 55 punti
 

4. Lewis Hamilton – 43 punti
 

5. Lando Norris – 33 punti 

6. Oscar Piastri – 28 punti 

7. Oliver Bearman – 17 punti 

8. Pierre Gasly – 16 punti 

9. Max Verstappen – 15 punti 

10. Liam Lawson – 10 punti 

11. Arvid Lindblad – 4 punti 

12. Isack Hadjar – 4 punti 

13. Gabriel Bortoleto – 2 punti 

14. Carlos Sainz – 2 punti 

15. Esteban Ocon – 1 punto 

16. Franco Colapinto – 1 punto 

17. Alex Albon – 0 punti 

18. Nico Hulkenberg – 0 punti 

19. Valtteri Bottas – 0 punti 

20. Sergio Perez – 0 punti 

21. Fernando Alonso – 0 punti 

22. Lance Stroll – 0 punti 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
25.4 ° C
25.8 °
22.7 °
27 %
3.1kmh
0 %
Sab
24 °
Dom
24 °
Lun
23 °
Mar
16 °
Mer
17 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1905)ultimora (975)ImmediaPress (283)Video Adnkronos (231)sport (67)lavoro (65)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati