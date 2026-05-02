Gp Miami, Norris vince la sprint davanti a Piastri e Leclerc

(Adnkronos) – Il campione del mondo in carica Lando Norris vince la gara sprint del Gp di Miami di Formula 1 oggi, sabato 2 maggio. L’inglese della McLaren si impone davanti al compagno di scuderia, l’australiano Oscar Piastri, e al monegasco della Ferrari Charles Leclerc. Il leader del mondiale Kimi Antonelli si piazza quarto con la Mercedes ma una penalità di 5 secondi lo fa scivolare in sesta posizione alle spalle del compagno di squadra in Mercedes George Russell e delll’olandese della Red Bull Max Verstappen. Settimo posto per la seconda Rossa di Maranello, quella dell’inglese Lewis Hamilton che si lascia alle spalle l’Alpine del francese Pierre Gasly.
I piloti torneranno in pista alle 22 per le qualifiche ufficiali.
1. Lando Norris (McLaren)
2. Oscar Piastri (McLaren) +3”766
3. Charles Leclerc (Ferrari) +6”251
4. George Russell (Mercedes) +12”951
5. Max Verstappen (Red Bull) +13”639
6. Kimi Antonelli (Mercedes) +13”777
7. Lewis Hamilton (Ferrari) +21”665
8. Pierre Gasly (Alpine) +30”525
9. Isack Hadjar (Red Bull) +35”346
10. Franco Colapinto (Alpine) +36”970
11. Gabriel Bortoleto (Audi) +48”438
12. Esteban Ocon (Haas) +56”972
13. Oliver Bearman (Haas) +57”365
14. Carlos Sainz (Williams) +58”504
15. Liam Lawson (Racing Bulls) +59”358
16. Fernando Alonso (Aston Martin) +1’16”067
17. Sergio Perez (Cadillac) +1’16”691
18. Lance Stroll (Aston Martin) +1’17”626
19. Alexander Albon (Williams) +1’28”173
20. Valtteri Bottas (Cadillac) +1’29”597.
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