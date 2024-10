Inchiesta curve Inter e Milan, Inzaghi sentito come persona informata sui fatti

(Adnkronos) – L’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi è stato sentito dalla squadra mobile di Milano, nell’ambito dell’inchiesta ‘Doppia curva’ che ha portato all’azzeramento dei vertici delle tifoserie dei due club milanesi. Inzaghi, non indagato, è stato sentito come persona informata sui fatti. “La società ci ha chiesto di non dire nulla, c’è un’indagine in corso”, aveva detto il 30 settembre scorso l’allenatore dell’Inter, rispondendo così alle domande dei cronisti sull’inchiesta. Dagli atti risulta che Marco Ferdico, uno degli ultras arrestati, “ha esplicitamente chiesto a Inzaghi di intervenire con la società, o meglio direttamente con Marotta”, attuale presidente nerazzurro, “al fine di ottenere ulteriori 200 biglietti” per la finale di Champions di Istanbul dello scorso anno, come emerge nell’ordinanza cautelare firmata dal gip Domenico Santoro. Ferdico avrebbe ottenuto “la promessa di Inzaghi di intercedere con i vertici societari”. Che la curva abbia ottenuto più biglietti del previsto è poi stato confermato in una conferenza stampa. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)